"BILA SAM POLUPANA, TAKSISTA MI JE DAO 20 DINARA ZA HLEB" Miljana prošla kroz pakao u NIŠU: Mariju je polila, pobegla KROZ PROZOR

Miljana Kulić se pre par dana vratila u rijaliti, a sada je otkrila kako je pobegla iz porodične kuće u Nišu.

- Možeš li da nam objasniš šta se juče dogodilo u Nišu i kako si uspela da pobegneš? - glasilo je pitanje.

- Ja sam trebala da idem u Pećince kod notara, imam preko 7,8 tužbi i morala da onda da idem kod Niša, ja sam sve završila do pola. Kada sam otišla pakao. Mama i tata me nisu pustili da se vratim, bilo mi je žao Zole. Zaključali su mi sva vrata, rekla mi je mama da će da me vodi da mi odrede poslovnu sposobnost, da sam nesposobna za rad, da nikada više neću da uđem u rijaliti, da će mi uzeti Željka ako budem sa Zolom. Mnogo smo se posvađale, čak sam je i polila kafom. Svašta mi je rekla za dete. Nenad mi je sve vreme masirao noge dok sam spavala. Molio me je za razgovor, rekla sam mu da nemam o čemu, nisam ni htela da mu dajem lažnu nadu. On je njima kao rođeni brat, ne idu nigde bez njega - govorila je Miljana.

- Nisu mi dali ništa da kupim ni Željku, pozvala sam sama taksi, da me neko pokupi. Popila sam lek, došla sam sebi, sama sam zvala. Došla sam bez para. Rekla sam da idem da se tuširam i iskočila kroz prozor. Onda sam kupila neki sendvič na pumpi. Došla sam ovde sva pogubljena. Saznala sam da je starateljstvo na mami dok sam ja ovde. Ako mi ga uzmu ja znam da sledi pakao. Taksista mi je dao 20 dinara da kupim hleb. Tata me je zvao, rekao mi je da se ne sekiram, da će me sve čekati dok se ne vratim. On ne može da utiče na majku. Došla sam sva polupana. Kroz pakao sam prošla. Tata mi isto nije dobro, on ima jako dobru dušu. Nisam stigla ni da pričam sa njim - nastavila je ona.

- Nisam srećna sa Nenadom, boli me što su ga prihvatili kao deo porodice, sestre se nisu pozdravile sa mnom, svi su ljuti. Čekamo da se prolepša vreme da imamo naš rijaliti, da malo nasmejemo ljude. Ceo život sam stavljala druge pre sebe. Moja majka misli da sam ja kriva za sve, onda ja sebe stavim po strani - kazala je ona.

- Ti si doslovno pobegla od kuće za svojom srećom? - upitala je Ivana.

- Tako je, odlučila sam da pozovem taksi da se vratim, na sve moguće načine sam htela da dođem ovamo - završila je Miljana.

