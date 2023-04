EVO S KIM JE ĐORĐE DAVID BIO U KOLIMA ZA VREME UDESA! Kriv je čovek koji me je udario, moraće PODOSTA da plati za štetu!

Saobraćajna nezgoda koja se danas dogodila na raskrsnici ulica Bulevara Zorana Đinđića i Narodnih heroja, a u kojoj je jedan od aktera bio Đorđe David, na svu sreću završila se sa manjom štetom.

Međutim, sada kaže Đorđe, čovek koji ga je udario moraće da plati podosta jer je automobil koji pevač vozi, skup.

- Jeste, imao sam manju saobraćajnu nezgodu na Novom Beogradu, ali sve je u redu. Ljudi kada voze auto definitivno im je glava na drugom mestu. Čovek koji me je udario je kriv, a ja sam uglavnom u saobraćaju bezgrešan, eventualno što može da mi se desi je prekoračenje brzine i to neznatno - počinje David koji je istakao i da šteta na njegovom automobilu nije velika.

foto: Damir Dervišagić

- Napravio mi je samo manju štetu na automobilu, ali mi je krivo jer čovek ima dvoje dece i moraće da plati malo više jer mi je auto skuplji, odnsno njegovo osiguranje. Inače, ovakvih udesa mi se godišnje dogodi oko četiri, pet puta i uvek tuđom krivicom. Sve to me iznervira jer onda kasnim, evo danas je trebalo da budem u Makedoniji u 17 časova na važnom sastanku i sada kasnim. No dobro, važno je da smo svi dobro - kazao je pevač koji u trenutku udesa nije bio sam,

- Bio sam sa mom Anom, završavali smo nešto oko neke dokumentacije. Važno je da se završilo samo s materijalnom štetom, ali apelujem na vozače da se skoncentrišu u vožnji i uvek ovakve situacije iskoristim da ljudima to naglasim - zaključio je Đorđe David.

Kurir.rs/informer

