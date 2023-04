PLJUNULA NA RODITELJE I FAMILIJU: Anđela pristala da bude LJUBAVNICA i odrekne se porodice zbog Zvezdana! PUKLA BRUKA CRNU GORU

Anđela Đuričić ponovo je javno istakla da će okrenuti leđa roditeljima ukoliko ne budu podržali njenu vezu sa Zvezdanom Slavnićem.

- Car je rekao da ćeš ti izaći najgora, kako se osećaš i da li se plašiš toga? - pitala je novinarka

- Mogu da budem hladnokrvna i kad imam reakciju, a nekad ne mogu da je kontrolišem. Sve i da izađem najgora, uvek se najveće osude prepisuju ženama od strane naroda i svesna sam toga. Naravno da ne znam šta me čeka napolju, ali samo mogu da pretpostavim. Pripremljena sam, ali mi naravno neće biti lako da se suočim sa tim, nikada se nisam nalazila u takvoj situaciji. Sama sam kriva za svoje postupke, išla sam srcem, ne razumom. Naravno, ja sam najmlađa i najneiskusnija, najduže ću se pamtiti kroz epitet ljubavnice nego on koji je prevario ženu iako je njegov teret ovde veći, moj će biti životno. Ja sam to prihvatila i izabrala sam da budem to zbog njega jer ga volim.

- Najviše strahujem da ne dobijem čestitku. Bilo koji sadržaj čestitke mi je bitan, samo da znam da su tu za mene. Nikada nisam verovala da su me se odrekli, ali u podsvesti mi to stoji i odzvanja. Malo me je strah, šta god da me napišu ja sam njihova ćerka i uvek ću to biti. Rekla sam da mislim da nemaju ni jedan jedini razlog da napišu da se sklonim od njega ili nešto ružno, ali da se ogradim odmah stavila sam ga na prvo mesto kada sam priznala emocije. I sada stavljam našu sreću na prvo mesto i nastavila bih sa njim bez obzira šta oni kažu. Ne želim da bacim u vodu ovo što gradim. Neću odustati od veze dok nas dvoje ne odlučimo - rekla je Anđela.

- Propagirala si da ti je mišljenje najbližih najbitnije i da bi se zbog odnosa sa porodicom odrekla svega. Malo je kontradiktorno.

- Jeste, ali nisam znala da će da mi se desi ovakva situacija i nisam ni zamišljala da može.

- Šta bi hipotetički trebalo da se desi da bi konačno odustala od silne borbe za Zvezdana? Da li se plašiš suočavanja sa realnošću, reakcije sugrađana i roditelja - pitala je novinarka

- Komentari sugrađana me ne zanimaju, samo porodice i najbližih. Svaki normalan roditelj voli da vidi dete srećno i nasmejano, on je uspeo da me promeni, desilo se, nije mi nametnuo. Mnogo više sam žensko nego ranije, staloženija sam, a oni me takvu nikad nisu videli i zato sam i dobila nadimak Helga - rekla je Anđela.

kurir.rs

