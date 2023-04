ŠOK TVRDNJE! Maja otkrila da ju je Aleks uhodila pre nego što je postala POZNATA: "Za nju sam MORALNA GROMADA" Umešala i Dejana

Maja Marinković javno je optužila Aleksandru Nikolić da je bila njen fan, kao i da je uhodila pre nego što je postala poznata. Takođe je, iznela brojne optužbe na račun njenog morala.

- Ova devojka pre nego što sam ja postala javna Maja Marinković gledala moj instagram. Ona je mene upoznala dok je živela na Dušanovcu sa tri drugarice. Ja sam tu došla na žurku sa mojim prijateljem Rumenićem. Sad, čime se bavi, to smo davno ustanovili. Tako da, meni je jasno da ću ja uvek biti ovde od strane određenog dela gledalaca negativan lik. Imaš dobru sestru i lošu sestru. To 'jaoj, ja sam jadna, ja sam žrtva' to je jedan ozbiljan folirant. Ona kaže nešto Aniti za postupke, ona je slala Bilalu čokoladice dok sam ja bila u vezi sa njim. Jednu noć je došla u pocepanim čarapama, imala sek*ualni odnos sa Carem u 8, sa Janjušem u 11. Neću dozvoliti da se ovakve peru preko mene. Jesam i ovakva i onakva, ali veći ološ od one tamo nisam nikad.

foto: Printscreen Zadruga

- I meni je moja porodica svetinja, ja nisam njenu mamu uvredila- rekla je Maja.

- Neću da dozvolim da se od Maje Marinković pravi najgora osoba - dodala je Maja.

- Mislim da sam bolji čovek, moral, nisam moralna, ali za ove ovde moralna gromada! To što je Dejan bio emotivno polupan, šta će čovek u tom trenutku, za utehu malu.. Pozdrav i za njega, on se ogrešio o mene onda kad me pljuvao. Sad vidi za kakvu osobu je to radio. Ne može neko da bude žrtva ko je zarad nečijeg pe*isa ostavio toliku ljubav posle 10 meseci- rekla je Maja.

foto: Printscreen Zadruga

- Ja sam upravo u mom izlaganju navela da ta devojka želi sve što je moje. Ja nemam problem, ja sam navikla da su žene isfrustrirane. Ja sam sa Filipom bila iz emocije, on kaže da nije, baš me briga- nastavila je.

- Veruj mi, jedem ih za doručak u jednom zalogaju- rekla je Maja.

Detaljnije u videu ispod.

Kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji