IVAN MARINKOVIĆ NE PRESTAJE DA GRCA U SUZAMA, RAZNELE GA EMOCIJE! Po prvi put se JAVNO obratio Goci Tržan, pa šokirao ovim rečima

Ivan Marinković odlučio je da se obrati sebi najbitnijim ljudima među kojima su pored devojke Jelene Ilić bile i ćerka , ali i bivša supruga Goca Tržan.

Poznato je da je Marinkoviću velika podrška, njegova dugogodišnja devojka Jelena Ilić, za koju ga, kako je i sam isticao u više navrata vežu samo lepe uspomene, pa je iz tog razloga rešio da se najpre njoj obrati javno i da joj prizna koliko mu znači.

- Svašta sam prošao sa Jelenom, iz dana u dan vidim koliko mi znali, a trudim se da ne pokazujem. Ja ću da se zaplačem... Mnogo mi nedostaje, ne pamtim da sam o nekome toliko razmišljao i u sebi brinuo. Nikad nisam imao psa i nisam imao osećaj kako je vezati se za životinju. Beka je rođena slučajno na isti dan kad smo Jelena i ja počeli da se zabavljamo, stvarno mi je kao član porodice. Kad dođe ovo lepo vreme samo razmišljam kako idemo i šetamo. Ljubavi, mnogo te volim, mnogo ti značim i mnogo mi nedostaješ. Odmah ću da pozdravim njenu porodicu. Moja sestra, nekad se posvađamo, ali znaš da ću uvek da budem uz tebe. Ne volim kad se posvađamo i želim da znaš da brinem za tebe i da te volim najviše na svetu. Pored svega što sam upoznao sina i što sam se saživeo sa njim. Iako ljudi vide da ovde između mene i sina ne postoji energija, to me ne zanima, nije mi bitno šta će da misle. Hoću da pozdravim mog prvenca, mog sina, moju ćerku - pričao je Marinković kroz suze, pa se dotakao i bivše supruge Goce Tržan, kao i ćerke koju su dobili u braku.

- Za nju tek mogu da kažem koliko mi nedostaje. Trudim da se je ne pominjem da neke stvari ne bih morao da objašnjava i da se pravdam. To je moje prvo dete, moja prva ljubav i moja najveća sreća. To je velika devojka koja će sad 16 godina i mnogo mi nedostaje. Izgubio sam njenih šest godina u rijalitiju, pravio sam gluposti na koje nije bila ponosna, ali tata će sve da sredi i drago mi je što sam zbog nje neke stvari popravio u svom životu. To je moja prva ljubav i moja najveća ljubav na svetu. Pozdraviću naravno i njenu majku, ženu koja godinama brine u njoj i na moju sreću znam da ćerka izrasta pravilno. Možda nemamo određenu komunikaciju koja treba da bude, ima svog muža i nikad nisam sumnjao u Lenino vaspiranje i odrastanje. To su tri osobe koje najviše volim, pored moje Jelene - završio je izlazanje je Ivan u suzama.

