SKANDALOZNO OPRAVDANJE MILJANE KULIĆ! Za Vaskrs lomila, divljala, bacala HRANU, a evo zašto je to radila

Miljani Kulić prokomentarisala je prekid emotivog odnosa sa Lazarem Čolićem Zolom.

- Miljana, ti si za sva vremena završila sa Zolom, bar si tako rekla?! - upitala je Ivana.

- Da, tako je. Za Uskrs. Odlučila sam da je tako najbolje. On malo-malo menja stav, govori kako mu ne treba devojka poput mene. Na Rajskom ostrvu se probudim pre njega, očistim sve, sredim se. To mi govori da je bolje da budem kvalitetno sama nego sa bio kim. Izaziva najgore u meni. Za Uskrs nije želeo da dođe i da iseče prase. Kad je video da nema klipa na kom je pre neki dan, videla se razočaranost na njegovom licu. Gutala sam sve to, samovala. On je bio nesrećan jer sam htela Cara da pitam da mi da flašu šampanjca. On mi je rekao na to da ja samo svađam ljude tražeči im nešto. Ja nisam tražila Caru ništa. Nije mi bilo jasno zbog čega njemu nije do toga da ustane i sedi sa mnom. Nekad spavam duže pored njega, ali ne mogu da spavam previše. Teško mi je jer sam bacila prase, neki ljudi nemaju ništa osim jaja da ofarbaju, a ja bacam prase od sedam kilograma. Na Uskrs sam bila srećna jer sam se pomirila sa majkom. Sebe samo osuđujem. Ovako je najbolje. Na Uskrs se završila skalamerija od naše veze. Zola me je vređao na najradosniji praznik, apsolutno se videlo da sam se lepo ophodila prema njemu. Nije bilo razloga da me uvredi. Nema želju da sedi sa mnom, sve radi na silu. Odugovlači svadbu sa mnom, priča o plasmanima konstantno. Tačno se vidi da nije srećan. Kad je već tako, onda nema više spavanja za njega - rekla je Miljana.

kurir.rs

Bonus video:

