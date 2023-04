ZOLA MILJANU ŠALJE U ZATVOR?! Neće više da trpi BATINE i PONIŽENJA: Zakleo se pred svima da će uraditi jednu stvar ako ga dotakne!

Nakon izlaganja Miljane Kulić o njenom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom, Bosanac je odlučio da presavije tabak, da sa Nišlijkom završi za svagda i da je, ako ga još jednom uradu, tuži.

- Ona je slagala 97 odsto. Mi smo se probudli u nedelju, Janjuš je jedan od svedoka kako ona mene napinje da ja od moje majke tražim stvari za nju, i ja sam joj rekao da ne želim to. Meni je glupo da tražim majci jer mi je Miljana pre mesec dana bacila sto stvari. Došla je nedelja, ona je ustala da se sprema i da me provocira, ja sam joj rekao da se smiri i ako ne stigne nešto da se ne nervira. Ona meni nakon toga kaže kao videćemo šta će biti. Ja nisam mogao da dođem jer sam pretpostavljao da neće doći ništa za nju, znao sam da će biti haos. Ona je meni nakon toga izbacila stvari i govorila da neće više da me vidi tamo. Ona se spremila i krenula u čamac i kada se vratila me napala, a bazdila na alkohol, ona krene da me gađa kamenom, nakon toga nju obezbeđenje odvodi sa ostrva, ona je potom meni zapalila stavri, uništila mi je sve - rekao je Zola.

- Nema ništa više, sve mi je uništila, pa mi je rekla šta će da uradi sa poklonom koji mi je majka poslala, ona uzima prase i kreće da ga gazi i baca ga u jezero i govori "Srećan ti mami Uskrs". Ja sve kapiram, ali da ona tako uradi to mi je strašno. Marija joj je govorila da to ne radi, neću da grešim dušu, ona joj je branila to. Ona je mene potom sinoć maltretirala, pa me je polivala vodom, meni nije bilo dobro nakon toga. Ja se plašim, ona je na sve spremna. Ja sa njom više nisam ni u kakvom odnosu, definitivno sam završio svaki kontakt sa njom iako je danas stigao poklon i za Željka i za Miljanu, i eto... Mi smo definitivno završili, ali da čuje Marija, ako me slučajno još jedno udari ili bilo šta, sve ono što mi je uradila i radi, za sve ću da je tužim, makar izgubio glavu.

