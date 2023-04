"POPILA SAM 200 TABLETA ZA DAN POSLE I ABORTIRALA 19 PUTA" Skandalozno priznanje Maje Marinković, javnost ZGROŽENA! ŠOK!

Maja Marinković poznata je po svom skandaloznom ponašanju u rijalitiju i turbulentnim odnosima, kao i intimnim odnosima koje ima sa po nekoliko muškaraca po sezoni.

Ona je tokom rasprave za crnim stolom koja se vodila kada je Anita Stanojlović morala da popije tabletu za dan posle nakon akcije sa Lazarom Čolićem Zolom, izjavila nešto što je zgrozilo čitavu javnost.

- Anita je popila jednu tabletu i to nije strašno, ali iz svog iskustva mogu da kažem da ne sme često da ih uzima jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za dan posle može da popije jednom u šest meseci - počela je Maja.

foto: Printscreen

- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za dan posle i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila.

foto: Ana Paunković, Shutterstock

- Uvek sam bila svojeglava. Ni otac nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Deo ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spreče trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled. Mlade devojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne. To treba da se podrazumeva, a ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogleda - iskrena je bila Maja.