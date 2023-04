"MOLILA JE DA JOJ GURAM SMRDLJIVE ČARAPE U USTA" Bilal raskrinkao bivšu devojku i njene fetiše, ona POZELENELA od muke! Nastao muk

Bilal Brajlović žestoko je opleo po bivšoj devojci Milici Veselinović i tom prilikom razotkrio sve njene fetiše.

Zadrugari su gledali klip na kom Milica Veselinović naskače na Bilala Brajlovića i unosi mu grudi u lice, te ih on opipava i pogađa šifru kako bi mu ih pokazala gole, a onda joj gura glavu u svoje međunožje. Tim povodom Brajlović je žestoko u svom stilu prokomentarisao njihov odnos.

- Složio bih se sa onim pitanjem da je bolje da uradi nešto korisno nego da se ovakve scene dešavaju. Ovo je bila jedna ili dve scene koje sam imao sa njom posle Ramazana, a do ovoga više neće dolaziti i neće se dešavati. To je to - rekao je Bilal.

foto: Printscreen Zadruga

- Apsolutno se slažem da smo naš odnos završili jer se on svodi na rasprave, na ovakvim stvarima - rekla je Milica.

- A šta je ovo? - pitala je Šopićka

- Ovo je njihova kriza i da nisam ja ovde bile bi sa bilo kim drugim. Kriza iz bliza, krizira za se*som - rekao je Bilal.

foto: Printscreen Zadruga

- Ne zanima me šta kaže, ja sam se izblamirala, on se izblamirao i ne želim da produbljujem. Složila bih se da do toga, a ni slično tome neće doći. Od kad smo završili on me ponižava - rekla je Milica.

- Jer mi u oči govori da voli da se ponižava, a zaslužuje i gore. Ona dnevno spomen ku*ac sto puta dnevno, gu*i se. Mala i uvek ćeš biti mala. Danas je počela na patetiku, da joj je krivo jer je spomenula Mensura, a ja se ubacim i kažem da čoveka boli ku*ac za nju - rekao je Bilal.

- Ja sebi više ne bih dozvolial ovo kao ni on - rekla je Milica.

- Meni ovo izgleda kao tinejdž muvanje, čarapa parti. Meni je ovo presmešno, ne vidim ni kao muvanje. Ovo mi izgleda kao ponižavanje za nju i kao da ona uživa u tome - rekla je Žana.

foto: Printscreen Zadruga

- Na mene moli da joj smrdljive čarape stavim u usta deset puta. Zamislite da vas devojka moli, da joj nešto uradite, a ona vas moli. Pa naravno da ćete bar nešto uraditi - rekao je Bilal.

- Ti si isfrustrirani bolesnik - rekla je Milica.

- Nisam je pitao koji joj je fetiš i ne želim da znam. Svega mi na svetu celu noć me gleda - rekao je Bilal.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Bilal Brajlović doživeo udes pred ulazak u zadrugu