ANĐELA ĐURIČIĆ PALA NA NISKE GRANE! Nakon šut karte od Zvezdana tražila od OVOG ZADRUGARA da je muva: Da me češkaš, a ja da uživam

Anđela Đuričić predložila je Bojanu Simiću da traže zadatak od Drveta mudrosti da joj on bude sluga.

- Kad se sve ovo završi da ja tražim zadatak da sams a tobom u vezi, da me muvaš, bi li ti Boki pristao na zadatak da mi budeš sluga,da me češkaš, da me maziš, a ja uživam. Stvarno bi mi bio sluga - rekla je Anđela.

Podsećanja radi, Anđela je od Drveta mudrosti svojevremeno tražila zadatak da bude Maca Liza i ugađa Zvezdanu Slavniću kako bi mu se približila, a sada kada je on zvanično stavio tačku na njihov odnos, zadrugarka je totalno izgubila kompas.

