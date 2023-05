MAJA OBJAVILA RAT ANI! Uputila joj niz uvreda i psovki, Ćurčićeva PREKRŠILA osnovno pravilo rijalitija i dobila PODRŠKU ANĐELE!

Ivan Marinković postao je novi vođa, a za svoje potrčke izabrao je bivše supružnike, Anu Ćurčić i Zvezdana Slavnića.

S obzirom da je Slavnić u vezi sa Majom Marinković neko vreme i da svakodnevno imaju vrele akcije, Ana je odlučila da prekrši pravilo takmičenja i odbije izolaciju. Na sve to Marinkovićeva se našalila da ona odlučuje da li će Zvezdan spavati sa bivšom ženom u istoj prostoriji što je je izazvalo dodatni gnev.

foto: Printscreen

Ubrzo je došlo i do okršaja Ane i Maje iako su do sada bile u korektnim odnosima.

- Najgore je što je Maja Marinković rekla da ona mora da odluči da li će da ide u izolaciju - rekla je Ana.

- Odlučujem u korist nje - provocirala je Maja.

- Ma marš ku*****no jedna - rekla je Ana.

- Ma ku**a si ti, varala si muža - govorila je Maja.

- Ja sam isto rekla Đedoviću da ću i ja odbiti izolaciju. Ne želim da se našem blizu Zvezdana - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Ona je bila sa njim 13 godina, ja par meseci, a meni je bilo zabranjeno da idem u izolaciju sa Zvezdanom i Majom, a sada kao Maja da odluči - dodala je Anđela.

- Njeno mišljenje da bi popila kafu u spoljnom svetu, da sam brat i džek... -rekla je Maja.

- I brat i džek jesi, ali i ku*va si- rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Ona pokazuje svoju nemoć ovim ponašanjem. Ovako, ne zanima me ko će kako da shvati, ne mislim da sam ispala nekorektna ili sarkastična. Možda zvuči surovo, ali vređaju i oni mene. Više mislim ja o tuđoj porodici. Ako će neko da odbije izolaciju znači da nisi spreman da se izboriš sa problemom. Zvezdan i ja smo imali taj dogovor, on je meni to obećao. Naravno da ne bih išla i da mi nije rekao - govorila je Maja.

- Da me neko uvredi da me nazove tim imenima. Ko je ona meni? Jesam li se ja njoj umešala u brak? - pitala je Maja.

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić