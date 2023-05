24 SATA NI TRAGA OD STEFANA KARIĆA! Osumnjičen za brutalno zlostavljaje Nataše Šavije, a ovo su 3 GLAVNE NEJASNOĆE!

Starleta Nataša Šavija je pokazala teške telesne povrede koje joj je naneo nasilnik brutalnim batinama. Nakon incidenta javila se u KC Vojvodina sa prelomom kostiju lica, gde je primljena na intenzivnu negu i čeka operaciju.

Izvor blizak istrazi pokrenutoj zbog sinoćnjeg brutalnog prebijanja Nataše Šavije potvrdio je da je za to krivično delo osumnjičen Stefan Karić.

- Policija intenzivno traga za Stefanom Karićem koji je osumnjičen da je u etno selu Vrdnička kula napao Natašu Šaviju i naneo joj teške telesne povrede a zatim pobegao sa mesta gde se dogodio incident - kratko je rekao sagovornik blizak istrazi.

On napominje da bi operativnim radom trebalo brzo da bude lociran i priveden, a o čitavom slučaju obavešteno je i nadležno javno tužilaštvo.

Stefan Karić je isključio mobilni telefon i tačno 24 sata od njega nema ni traga ni glasa, a ovo su tri nejasnoće nakon što je osumnjičen da je pretukao Natašu Šaviju: Prvi put da se nije 24 sata oglasio ni na jednoj društvenoj mreži, nije se javio u policiju iako je video vest da se traga za njim, nije se javio ocu prvi put i on ga traži, ako je suditi po rečima Osmana Karića koji kaže da ne zna šta je istina jer se nije čuo sa sinom.

Podsetimo, kako smo već pisali Stefan i Šavija bili su zajedno na jednoj svadbi gde se i dogodio pomenuti incident.

- To se desilo u Vrdničkoj kuli, bili smo zajedno, prvo me je vukao za kosu, onda mi je lupio šamar ali krvnički. To nije bio blag šamar, nego onakav kako bi muškarac udario drugog muškarca. Izašli smo napolje, onda me je on opet jako počupao i udario pesnicom po levoj strani. Trenutno sam u bolnici, imam teške povrede, prelom vilične kosti i povrede oka.

Šavija se, inače, oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila niz jezivih fotografija, od kojih su neke nastale u restoranu u punoj sali.

- Samo da se vidi umetnost jednog nasilnika nad ženom! Upravo slikano, a za stolom je bila prva faza - posle 15-ak minuta od prebijanja. Namerno se vratila za sto, da vide ljudi šta je smeće uradilo i kao potencijalne svedoke. Zatim je neki menadžer objekta ili tako nešto naredio da se izbacim, da ne bih jelte grozila goste, da bi me obezbeđenje uhvatilo za ruke - 'ajde napolje,napolje' kao da sam ja nekog tukla, a onda me jedan uhvatio za ruke a drugi za noge i tako me nosili kao svinju! I kao 'ajde gubi se odavde',bez tašne i jakne. Dok se nije pojavio jedan divan čovek (hvala mu) i rakao im da ne rade to, da nije u redu i on ima ćerku, da mi se donesu stvari i onda me otpratio na taksi, što sama ne bih mogla, jer mi je jedno oko već skoro bilo zatvoreno i zamućen vid, a pritom sam videla duplo, jer mi je spustila jagodica od preloma, pa i oko, što ima u izveštaju u bolnici - napisala je Šavija uz niz fotografija na kojima se vide njene povrede.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

