MOKA PODRŽAO ANĐELU, PA OPLEO PO ZORICI MARKOVIĆ: Propaloj pevačici lomi dalje, plaćam sudske troškove! ŠOK PORUKA!

Otac Zvezdana Slavnića, Zoran Moka Slavnić, pisao je bivšem zadrugaru Baneta Đokiću, kako bi iz etno sela koje je u vlasništvu njegovog oca naručio prase za Anđelu Đuričić.

On je, naime, želeo da kupi pečenje od njih i pošalje ih bivšoj Zvezdanovoj ljubavnici za slavu, ali je Bane to odbio. Poručio je Moki da on nije kurir i da on sprema poklon za Anu, što se legendarnom košarkašu nije dopalo.

Moka se tada oglasio na svom profilu na Instagramu i direktno se obratio Anđeli. Tagovao je voditelje Darka Tanasijevića i Ivanu Šopić, u nadi da će joj oni preneti poruku i poručiti joj da je on uz nju.

- Ja Moka Slavnić javno se obraćam Anđeli Đuričić i imam samo jedno da kažem, da smo uz nju do kraja rijalitija i da kad izađe, saznaće pravu istinu od mene lično. Odgovorno tvrdim da moj sin Zvezdan voli Anđelu. Anđela, izdrži do kraja i samo nastavi još jače i zabrani propaloj pevačici Zorici Marković da moje i Tamarino ime ne stavlja više u svoja prljava i pokvarena usta. Neka te tuži, ja ću platiti sve sudske troškove i naočare koje si joj polomila. Lomi i dalje - naveo je on i dodao:

- Ja nisam protiv svog sina, to svima treba da bude jasno. I on i njegovo zdravlje su mi na prvom mestu. To znači da mora da krene tamo gde ga srce vodi i da prestane slušati naređenja. Ne postoji novac koji može zameniti pravu ljubav. Anđela, u tebe samo verujemo i izdrži do kraja. Sve što si rekla i uradila mom sinu je sa pravom i oprošteno ti je, nema potrebe da se izvinjavaš. Uz tebe do kraja, podržavamo te Moka i Slavica Slavnić, Tamara i Dragana iz Geteborga - poručio je Moka.

