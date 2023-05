SLAVNIĆ OTVORIO DUŠU! Progovorio o svom učešću u rijalitiju, pa se setio i Ksenije Pajčin: Kao da nije bila sa ovog sveta!

Zvezdan Slavnić popričao je sa Anđelom Đuričić o svom učešću u rijalitiju i priznao da dugo nije mogao da se opusti i za crnim stolom otvoreno priča o svom životu, ali i o odnosu sa Ksenijom Pajčin. Slavnić je otkrio koliko mu je krivo što o njoj nije lepše pričao i objasnio ljudima koliko je bila posebna.

foto: Printscreen

- Pričao bih o lepše o Kseniji. Uvek je bila vedra i nasmejana, a ja sam to tako skratio. Ja to ne volim da pričam... Pitali su me, ali nikad nisam pričao da je nahvalim kakva je stvarno bila kad smo bili zajedno. Ona kao da nije bila sa ovog sveta, koliko je bila drugačija i pozitivna... - govorio je Zvezdan.

Podsetimo, Ksenija i Zvezdan su u mladosti bili zajedno, a o njihovoj ljubavi je pričao ceo grad. Ksenija je nekoliko puta javno priznala da je jedini bolan raskid bio upravo sa njim i da je Slavnić bio njena najveća mladalačka ljubav.

Nedavno je i Ivan Gavrilović koji je harao devedesetih godina otkrio kako je njihov odnos izgledao.

- Patološki je bio vezan za nju, nikome nije davao ni da joj priđe, a kamoli nešto kaže. Jedan pevač je startovao i nastao je haos. Pouzdano znam da je Zvezdan organizovao da ga gepekuju, ali to je organizovao zbog ljubomore. Nije Zvezdan bio neki kriminalac visokog renomea, ma ni blizu, stojim iza toga, jer sam ja u to vreme bio u krugovima žestokih momaka koji su važili za ozbiljne kriminalce. Čim je on ubio čoveka na metar razdaljine, evidentno je da je to neka patologija i boleština kod njega. Da se ne lažemo, tako nešto ne može normalna osoba da uradi. Dakle, hteo je da bude neki heroj na ulici, ali nažalost, desilo se šta se desilo - govorio je Ivan.

Kurir.rs

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona