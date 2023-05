NOVI SKANDAL U ZVEZDAMA GRANDA! Đorđe David urlao na Sašu Popovića zbog sabotaže, Marija Šerifović na ivici nerava!

Foto: Printskrin / You Tube

Kako se bliži finale „Zvezda Granda“, tenzija među kandidatima ali i mentorima je sve veća, a svađe postaju sve češće i žustrije.

U novoj vanrednoj epizodi došlo do neviđene rasprave između Đorđa Davida i Saše Popovića.

Sve je počelo rokerovom tvrdnjom da ga je kreativni direktor „Granda“ sabotirao.

- Zašto mi utišavaš matrice? Kad ide harmonika i ‘Aj, vino, vino’ može do daske, ali kad on treba da roka, vičeš ‘Utišaj’. Ma, nemoj! Ti me kuliraš, majke mi – počeo je da viče roker, ali se Popović branio.

- Ja sam utišao zato što ga ne čujem ga. Ma, ne čujem ga – ponavljao je Saša i taman kad su se strasti stišale, nove su buknule.

Marija Šerifović bila je izrevoltirana načinom na koji se jedan od kandidata Viki Miljković predstavio u petom krugu.

- Dođe i peva pesmu ‘Princeza’ kao žalosna vrba. Pa gde ima to? – pitala se Marija, a Aleksandar Milić Mili je podržao, što je Viki izbacilo iz takta.

- Ti ne poznaješ ovu vrstu muzike, ti nemaš pojma ovu muziku i bolje da ćutiš - odbrusila mu je Viki.

- Ja sam ovo napravio, šta si ti ovde napravila? – pitao je Mili, ali se rasprava nije zaustavljala. Viki je tvrdila da je njen kandidat podigao na noge ceo studio, pa nezadovoljna glasanjem poručila kolegama:

- Ma, ajde!

- Ja sam kao član žirija dala svoje mišljenje i ne želim da budem psihički zlostavljana – poručila je iznervirano Marija, a onda je usledilo iznenađenje koje je sve podiglo na noge. O čemu se radi pogledajte u promou nove epizode koji je pred vama.

