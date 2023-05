"ŽENA MU JE LEPOTICA I KRALJICA!" Mikica se ne odvaja od Milice, sad se oglasio otac Miloš i očitao mu BUKVICU! (FOTO)

Zorica Marković i Nenad Lazić Neca komentarisali su druženje oženjenog Mikice Bojanića i Milice Veselinović, aludirajući da između njih ima nešto više od prijateljstva.

Njih dvoje su ove navode demantovali, a zadrugari su se podelili, te su mišljenja jedih bila da se sve zasniva na druženju, dok su drugi ipak uvereni da je reč o nečemu drugom.

Povodom toga se za domaće medije oglasio i otac oženjenog Mikice, Miloš Bojanić, koji je priznao da li postoji šansa da njegov sin pređe granicu prijateljstva i završi sa Milicom.

- Ne gledam u zid, nego s druge strane zida, a to je posmatranje iz drugog ugla. Neki od učesnika su željni čuvenog kadra, te ne biraju svija sredstva, kako bi do njega došli. Tokom mog učešća u ''Zadruzi'', Maja Marinković i ja smo se družili, ali se to zasnivalo na prijatljskom odnosu. Po godinama, mogao bih joj skoro biti i deda, ako se ne varam. Kao neko stariji, gledao sam da joj pomognem, a onda su krenule glasine tadašnjih učesnika, kako sam joj dobra prilika, zbog mog materijalnog statusa. Mom sinu sam rekao da se prema Maji ohodi kao prema sestri, a u njen način života ne zalazim ni dan dans. Mikica s nekim mora biti dobar. U mladosti sam bio bliži s ženama, nego s muškarcima, a to se zasnivalo na prijateljstvu i druženju. Mikicina žena je lepotica, kraljica, imaju troje dece, divan brak. Ne bi on dozvolio sebi da okalja porodicu i svoj brak. Mogu svi da nagađaju šta je u njegovoj glavi, a šta je zapravo tu, to samo on zna. Ja nagađam i mislim da znam. Ni Milica, ni bilo koja druga neće narušiti njegov brak. Ako mu je sela u krilo, kakve veze ima?! Ništa nisu uradili. Mikica je pametan, ume da se igra. Ako je pesma, pesma, onda zapeva, ako se igra, on će igrati, tako je i u rijalitiju, a neko neka proceni šta je u pitanju - rekao je pevač.

Mikica i Dušica su u braku 15 godina

