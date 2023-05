ZVEZDAN HTEO PRE 3 GODINE DA ŠUTNE ANU: Nije mogao da veruje šta je Ćurčićka uradila, a u sve uplela i njegovu bolesnu mamu

Zvezdan Slavnić je navodno još pre tri godine hteo da ostavi Anu i to sve zbog svoje majke. On je to čak i potvrdio u Zadruzi kada je rekao da je pre tri godine želeo da stavi tačku na njihovu vezu i to zbog toga što mu je majku bolesnu stavila u avion i odvela kod njega u posetu u zatvor.

- Kada je video majku u takvom stanju Zvezdan je poludeo. Nije mogao da oprosti svojoj žení odnosno devojci Ani zašto je to uradila i zašto je ženu u takvom stanju maltretirala da vodi na tako dugi put u drugu zemlju i to da njemu još više oteža robiju.

Ana se branila da je to bila majkina želja i da je ona želela samo najbolje da učini i za nju i za njega i misleći da će kada bude video svoju majku njemu olakšati robiju. Međutim, Zvezdan je tada ispričao svojim prijateljima da je to bilo nešto najgore što je doživeo u životu. Čak joj je i rekao: - U zatvoru sam hteo da pojedem sve kad si došla sa Slavicom, nego sam ćutao. Ja te sada pitam dokle misliš da ideš u ovome? Pitam te ljudski, pitam te zašto sve ovo radiš? Jer je sve ovo jedna velika bljuvotina, znaš da se baviš lažima i da izmišljaš - ispričao je Zvezdan u Zadruzi pre nekoliko nedelja.

Ana je njega tada pitala zašto je nije ostavio, a on je pričao da je to radio iz sažaljenja. Kada je izašao iz zatvora, Zvezdan je sa svojim prijateljima podelio šokantnu informaciju šta mu je Ana uradila. On majku nikad nije pitao da li je želela, ali je verovao da je majka kao i svaka majka, htela da vidi sina u zatvoru. On se jako ljutio zbog čega je Ana uopšte pristala na tu priču misleći da će to putovanje ugroziti i majčino krhko zdravlje, piše Skandal.

Zbog svega toga, Zvezdan ne može Ani da oprosti sve te stvari i sada je definitivno kraj.

