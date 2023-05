"ZVEZDAN JOŠ MALO TREBA DA GAJI UNUČE!" Zorica komentarisala Anđelinu sumnju da je trudna: Moka želi da se nastavi LOZA SLAVNIĆA!

Anđela Đuričić sumnja da je u drugom stanju sa dečkom Zvezdanom Slavnićem. Njene sumnje još nisu potvrđene, ali je njena navodna trudnoća glavna tema u "Zadruzi".

Zorica Marković je komentarisala novonastalu situaciju sa Nenadom Lazićem Necom.

- Video sam koliko je nesrećna, a sve joj se pruža - rekao je tiktoker.

- Ovo sve ostavlja traga, samo bih volela da ovo dvoje ljudi ostaju zajedno - rekla je Zorica i nastavila:

- Njena porodica je njemu zakon, želi da ima miran život i da se smiri. Dogodine nek ostane trudna i to je prelepo. Svi vole da vide mladu mamu i tatu, ne dođeš kod deteta na roditeljski a ti deda. Ja sam to rekla i Zvezdanu. I šta će on sad, dete prvi razred, on 53 godine. On treba da gaji unuče još malo.

- Treba da se posveti svom zdravlju i da brine o sebi - rekao je Neca, a onda je Zorica pomenula Zvezdanovog oca Zorana Moku Slavnića.

- Moka šta god pričao, on je hteo ovo, želi da se nastavi loza Slavnić, to mu je cilj i to je prirodno - rekla je Zorica.

Podsetimo, tokom jedne od rasprava Anđela je skočila kako bi iznela svoje mišljenje, na šta je Filip Car odmah odreagovao:

- Ne skači, trudna si!

