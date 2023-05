"NE ZNAM ŠTO SU ME ODABRALI ZA DŽEJA, OČEKIVAO SAM POZIV ZA TOMU!" Husa Bit strit o ulozi u filmu NEDELJA, ovo kaže PEVAČEVA ĆERKA

Husein Alijević, poznat kao Husa Bit Strita tumačiće Džeja Ramadanovskog u filmu "Nedelja", koji je posvećen legendarnom pevaču, ali on do sada nije želeo previše da priča o ovoj ulozi.

foto: Damir Dervišagić

Husa je gostovao u emisiji kod Ognjena Amidžića zajedno s Džejovom ćerkom Marijom Ramadanovski i tada je komentarisao to što je dobio ovu ulogu, ali je i istakao da je zadovoljan.

- Ne znam zašto su baš mene izabrali. Očekivao sam da me zovu za Tomu, ali sam bio razočaran. Ovo me je iznenadilo, ali verovatno su videli nešto u meni, neku vezu. Pitao sam ih, ali sve se drži u tajnosti - rekao je on.

foto: Nenad Kostić

I Marija Ramadanovski je komentarisala odabir densera za lik njenog pokojnog oca.

- Zadovoljna sam što Husa igra tatu, ali dok film ne izađe, nećemo znati kako sve to izgleda. Mislim da tatu niko ne može da odglumi, ni mi kao deca, ali dobro. Ja se nadam i držim im svima fige i rado ću ih podržati - rekla je Marija.

Tokom gostovanja pušten je prilog sa Džejevog koncerta na Sajmu pred 30.000 ljudi što je bio prvi nastup Bit strita. Husa je otkrio da se pevaču sviđao njihov ulični stajling, pa su mu on i Ljuba pred izlazak na scenu žiletom sekli majicu i stavili mu maramu na glavi.

