PRVA ISPOVEST ANE ĆURČIĆ POSLE DISKVALIFIKACIJE ZVEZDANA I ANĐELE: Pravdala se pa Slavnića okrivila za sve, voditelj je PREKINUO

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić diskvalifikovani su iz "Zadruge" zbog nasilničkog ponašanja, a njegova bivša supruga Ana Ćurčić prokomentarisala je situacija koja se dogodila.

- Tebe pojedini krive zbog stvari koje su se desile - rekao je voditelj.

- Ja nisam ni znala da su se Anđela i on svađali. Zvezdanu nije dobro, a ja sam to videla Bila sam tu da pričam sa njim, ali njemu ničija opaska nije valjala danima. Svako ko mu je davao savete, budio je kontru u njemu - rekla je Ana.

- Da li je normalno da se ti mešaš u svađu devojke i ljubavnice? - upitao je voditelj.

- Ja nisam neko ko će stajati sa strane, gledati kako se neko svađa, a da ne uradim ništa. Da li to nekom smeta, mene se ne tiče. Svi su ovde navodno neki veliki prijatelji, a zapravo od toga nema ništa. Ja njemu nisam želela diskvalifikaciju - rekla je Ana.

- Što si onda ušla u radio i htela svađu između Cara i Zvezdana? - upitao je voditelj.

- Znala sam kako se Zvezdan oseća, a Caru sam rekla da ima to na umu, ali je on radio sve suprotno od toga. On je našao sve nas da uči šta je život, a ne zna ništa - odgovorila je Ana.

- Da li si ti ubacivanjem u svađu koja se desila pre neki dan mogla da prouzrokuješ još veću svađu? - upitao je voditelj.

- To nije bila moja namera, ja sam se tada branila, jer je mene Car krivio za sve - rekla je Ana.

- Ukoliko Car nije bio Zvezdanov prijatelj, zbog čega su tebi Neca i Zorica prijatelji? - upitao je voditelj.

- Samo mi je Zorica prijatelj. Car je govorio konstantno da sam ga izdala, ne znam po čemu to? On je uvredama pokazao šta o meni misli. Ne smatram da je bio Zvezdanov prijatelj - rekla je Ana.

- Stiče se utisak među zadrugarima da postoji netrpeljivost između Zorice i tebe - rekao je voditelj.

- Ja sam samo fokusirana na Zoricu. Ona je jedina s kojom mogu iskreno ovde da pričam. Ne želim preterano da je gušim mojim pričama, ali s njom sam uvek iskrena. Neki su pričali da sam njen trofej i produkt, ali ja znam da nije tako. Oni tako sve prate, da je to neverovatno. Ne zanima me šta Mikica i ostali pričaju - rekla je Ana.

- Šta misliš da je razlog tog komentarisanja tebe? - upitao je voditelj.

- Mislim da je plasman. Možda grešim, ali ne vidim da sam ja nekom nešto uradila da bi me tako komentarisali. Janjuš me omalovažava, a ja to nisam zaslužila - rekla je Ana.

- Koliko ti je značilo kad si čula da imaš podršku Ace Bulića? - upitao je voditelj.

