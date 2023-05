BRUTALNO! Dejan Dragojević OSUO RAFALNU PALJBU po Aleks i Caru čim je čuo za veridbu, a evo šta mu sprema za POKLON

Nakon što je Filip Car doneo odluku da će da veri Aleksandru Nikolić, tim povodom se oglasio Dejan Dragojević i osuo žestoku paljbu po bivšoj devojci.

Naime, Dejan je otkrio svoje mišljenje o samom činu njihove veridbe, kao i da mu je Filip Car posle svega omiljeni od svih.

foto: Printscreen Premijera vikend specijal

- Nek' je sa srećom! Oduvek je on bio spreman na venčanje i brak. Drago mi je da se skrasio, to je moj zet i omiljeni od svih. Da mu Bog za koju godinu podari jednog njega, kao što je on bio meni. Moliću se da ne postane ćevap, nego da i dalje bude krompir, ipak smo familija!

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Shutterstock, Ilustracija

- Poklon od zeta, za zeta, će biti blanš. Ako Veliki šef odobri, poslaću mu jer znam koliko mu znači. Boja koju trenutno ima deluje kao da je izgoreo u ''E(m)eto selu''.

Podsećanja radi, Filip Car se u prošloj sezoni umešao u brak Dejana i Dalile Dragojević, te završio sa njom u emotivnom odnosu. Nakon toga, Dejan je uplovio sa Aleksandrom Nikolić u vezu, u koju se Car takođe umešao i okončao je.

