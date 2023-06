JOŠ JEDNA BIVŠA DEVOJKA FILIPA CARA BILA U KONTAKTU SA BILALOM! Ana otkrila sve detalje kratke šeme sa Brajlovićem: Čekaću ga!

Bivša devojka Filipa Cara, Ana Jovanović, se oglasila po pitanju odnosa Bilala Brajlovića i Milice Veselinović, a tim putem je otkrila da je bila sa Bilalom Brajlovićem u kontaktu tokom njegovog boravka van Zadruge.

- Bilal i ja smo se čuli u jednom periodu kada je on izašao iz rijalitija zbog povrede. On je jako interesantan momak i zanimljiv ali smo se cesto raspravljali. U jednom momentu sam ja stavljala neka pitanja na Instagram i posvađali smo se pošto sam podržala Cara i tada me je blokirao, ali smo nastavili da se čujemo - započela je Ana, pa dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- On je meni jako drag, i stvarno ništa loše nemam o njemu da kažem, pa iz poštovanja prema njemu neću komentarisati dotičnu devojku, ali njena reakcija mnogo toga govori

Nakon toga Ana je otkrila da su ona i Bilal imali dogovor šta da mu pošalje ako i dalje misli na njega:

foto: Printscreen/Zadruga

- Bilal i ja smo imali dogovor da mu pošaljem plišanog pandu da zna da sam tu uz njega, nažalost nisam u dogovoreno vreme poslala pođto sam bila u inostransvu. Njegova podrška sve zna, i nadam se da će mu sve preneti - dodala je Ana, pa nam je otkrila šta misli o Miličinom ponašanju prema Bilalu:

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Evidentno je da Bilala Milica ne interesuje, sigurna sam da on samo ubija vreme sa njom pošto mu je kao igračka. Ukoliko bude stvarno ušao u vezu sa njom podržaću ga naravno, ali vidi se da od toga nema ništa pa se ne brinem.

Za kraj je Ana otkrila da li će sačekati Bilala kada bude izlazio iz Zadruge:

- Vrlo rado cu ga sacekati, iskreno mislim da to ne očekuje, i da će se jako iznenaditi - rekla nam je Ana.

Podsetimo, ono što je interesantno, je da je pored Ane Jovanović, koja se tokom učešća u Zadruzi istakla po kratkoj šemi sa Carem, Bilal bio u odnosu i sa Majom Marinković, kao i sa Milicom, koje su takođe Filipove bivše partnerke. Po svemu sudeći imaju sličan ukus za devojke.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:15 Filip Car se veseli uz srpske pesme