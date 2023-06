ŠOK INTERVJU SANDRE REŠIĆ! Bez dlake na jeziku o zadrugarima, urnisala Anu Ćurčić, a tek šta je rekla o Slavniću i Anđeli

Sandra Rešić, učesnica rijaliti programa, u velikom intervjuu je progovolira o učesnicima Zadruge, ali o svojim muzičkim počecima u Zvezdama Granda, kao i pokojnom ocu Ninu Rešiću.

Zvezdan je izbačen, da li je Ana uticala na to?

"Da, apsolutno!"

A da li je to bila njena namera?

"Ne. Ona njega voli nekontrolisano, a sve nas je prevarila i predstavila se kao žrtva..."

foto: Printscreen

Možda ju je sramota što ga voli posle svega?

"Sigurno je sramota i trebalo bi da je bude ako je i pomislila da uđe i javno mu pređe preko svega kao što je Anđela prešla preko Maje i nije ni trepnula! Ni njoj to nije trebalo, ali Ani tek jer ima decu, tako da bi bilo suludo da je rekla "Sve ti je oprošteno, ćelavi umesto zbogom ćelavi' mada bi to sa praštanjem bila istina, a ovo je budalaština. Da se pesma završila sa 'Volim te najviše na svetu, tvoja Ana' to bi bilo iskreno. Da se razumemo, ja ne dovodim u sumnju ničiju izjavu da je žrtva nasilja, ni Aninu, ni Šavijinu. Verovala sam da je Ana žrtva, međutim, ona je neke strašne stvari olako izgovorila. Jedan dan je vezivao za radijator, drugi je bio divan prema njenoj deci... Pa je onda nije vezao za radijator, to ne sme tek tako da se iznosi."

Kuma je spolja igrala rijaliti s namerom da zaštiti sve žrtve nasilja?

"Ja bih lično kao i kuma javno stala iza svake žene ili muškarca koji je žrtva, i to bih na sav glas branila žrtve. To je žena koju je Ana postavila da bude glasnogovornik, kali ovo što ću da kažem sada odnosi se na sve koji se bave nasiljem. Ta ista kuma je izjavila u više navrata da je bila svedok nasilja koje je Ana trpela, pa se ja samo pitam kud se tad nije aktivirala kao sada i u medijima i kod nadležnih."

Da li veruješ u ljubav Aleksandre i Cara? Kako će on reagovati kada vidi njen klip sa Zvezdanom?

"Da me ne bi njihovi fanovi razapinjali, reći ću samo da im oboma od srca želim ljubav i brak iz snova, i to ne pričam ironično, zaista im to želim, ali ako ćemo iskreno, ja im ne prognoziram ni nedelju dana u vezi."

A Zvezdan i Anđela?

"Ni oni nemaju budućnost!"

foto: Nemanja Nikolić, Tamara Trajković, Ana Paunković

Koga voli Zvezdan?

"Nikog, on ne može da živi bez Ane, ali ne u ljubavnom smislu, nego mu ona treba za osnovegzistenciju!"

foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković

Imaš veliki hit, radiš punom parom, da li je Zadruga za to zaslužna?

"Jeste i Zadruga, ali su se i neke druge kockice složile. Ljudi su konačno shvatili da nisam zla veštica koja koristi očevo ime."

Pa jesi li ikad koristila slavu svog oca da nešto dobiješ na lakši način? Šta je u tome loše?

"Ja se trudim da sama izgradim svoj put."

foto: Printscreen YouTube

Da li ti je cilj da dostigneš njegovu slavu ili možda misliš da si ga prevazišla?

„Ne, ne mislim to ni u ludilu, niti ja mogu da ga premašim. Da li će moja karijera ići u tom smeru ili će biti slična, ne znam, ali sebi ne bih mogla da dozvolim ni da razmišljam o tome da ga nadmašim, odnosno da poredim moj put i njegov uspeh. Nikad se ne bih usudila da to merim niti ću. Ja imam svoj put i držim se njega, a nikad se neću takmičiti sa pokojnim ocem, ne bih to radila ni da je živ."

Zašto su ti onda spočitavali da koristiš slavu pokojnog oca?

"Ne znam ni kako im je to palo na pamet jer sam ja počela da pevam kada je tata već osam godina bio upokojen, nažalost. Nisam nikad koristila patetiku, nisam ni mogla jer je davno umro u odnosu na period kad sam se takmičila. Čak sam se sa Sašom Popovićem dogovorila da krijemo čija sam ćerka što duže možemo da bih upravo to izbegla, ali je onda moja draga koleginica Milica Todorović tom obelodanila, iz najbolje namere, i tada je krenula salva uvreda na mene da sam glupa, netalentovana, jadna, bedna..."

foto: Zorana Jevtić

Od strane kolega ili publike?

"Od strane publike, kolege me nikada nisu prozivale."

Jesi li prevazišla te uvrede? Koliko te je to bolelo?

"To je bilo za mene nasilje... Zamisli da ti govore da brukaš oca, očevo ime, da si muslimanska k*rva... Nikad nisam shvatila što mi se to dešavalo i nikad to neću moći da a shvatio"

Koliko ti je tata falio tada, jel veruješ da bi te zaštitio?

"Sigurna sam da bi, a falio je i te kako."

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/PINK

Koje je tvoje poslednje sećanje na oca?

"Našli smo se u Bijeljini, bio je dogovor da pravimo večeru. Sećam se kupio je neke lepe šnicle, pire krompir i i zelena salata. Nikad neću zaboraviti da mi se ulje pregrejalo, pa mi je isprskalo kuhinju, sećam se da sam ga napala da me požuruje i da neće uspeti ta večera, ali me on smirio i kaže 'Ma daj, ko da je važno! Posle je izvadio gomilu diskova i kaseta i fotografija i počeo da pušta muziku koja je njega dirala u srce - Šaban, Vida Pavlović, Verica Šerofović, Muharema. Pričao mi je kako se peva Vida, kako Verica, kako Šaban, a ja sam se čudila šta mi to priča kad nemam nameru da budem pevačica."

Ipak je on predosetio da ćeš poći njegovim stopama?

"Da, očigledno jeste i tada je imao potrebu da mi prenese najvažniju lekciju o trilerima i naučio me kako se te pesme uopšte slušaju. Rekao je 'Ako želiš da budeš pevačica, moraš da naučiš da pevaš Vidu, ne onako romski sa kerefekama i trilerima, nego kako treba! Posle 10 godina kad sam počela da pevam, mama mi je to isto izgovorila. Tata mi je falio kad sam najviše ispaštala, kad sam ražila mesto pod suncem, dok sam bila žrtva javnog linča... Baš mi je falio da mi pomogne, ali tako je kako je, sada sam ojačala i oguglala, nema više te uvrede ili spletke koja bi mene poremetila."

