"PRAVIMO SVADBU POSLE ZADRUGE" Aleksandra Nikolić srećna zbog veridbe sa Carem! OTKRILA PLANOVE posle rijalitija

Zadrugarka Aleksandra Nikolić i dalje je uzbuđenja nakon verdibe sa Filipom Carom.

- Neki osećaj, nikad u životu nisam osetila da neko plače od sreće. ja sam možda prvi ili možda drugi put zaplakala od sreće. Osećaj je neverovatan! Hoću da zaplačem, razmišljam da li je moguće da me ostavi pred kraj. Ja sam se totalno pogubila. Videla sam da je i on bio nervozan. Viče on meno moramo da porazgovaramo nešto, ja kažem ti si se i propio Filipe od ovih problema ovde. Ja sam posumnjala da je prsten stigao, jer sam našla tu neku kutijicu. Kako ću pritiskati čoveka hoćeš me veriti? Mislila sam da ništa neće biti. Sinoć mi je bila najlepša noć! - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Ja mislim da smo nas dvoje sudbina. I prošle godine sam pričala da bih živela pored mora. Meni je uvek bila želja da živim na moru, lepo, voda me i smiruje. Jako mi je drago što su me i njegovi prihvatili, to mi jako znači. Svadbu pravimo kad izađemo iz rijalitija - istakla je Aleks.

kurir.rs

Bonus video:

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana