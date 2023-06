UŽIVO SUPERFINALE POSLEDNJE ZADRUGE, DRUGO VEČE! Važno saopštenje Velikog šefa, evo šta je finalistima poručio

Proglašenje pobednika šeste i poslednje sezone Zadruga prekinuto je sinoć zbog kiše, a večeras bi trebalo da bude proglašenje pobednika, koji će kući odneti 50.000 evra. U borbi za prvo prvo mesto ostalo je 14 takmičara, budući da su u prvoj večeri izbačeni Lepi Mića i Jovana Tomić Matora, koji su zauzeli 16. i 15. mesto.

18.57 - Soraja Šarmen opela po zadrzgarima

Šarmen je progovorila šta joj je sve Zorica Marković rekla i uputila i nazivala je svakakvim ružnim imenima. Bojanić se pridružio i otkrio da je šokiran svim lažima koje je izgovorila Markovićeva u rijalitiju.

1 / 7 Foto: Petar Aleksić

18.51 - U studiju se voditeljki pridružio Mikica Bojanić

- Umoran sam, ali ćemo izdržati sve. Razapet sam jer svi u kući žele pažnju - rekao je Mikica.

foto: Printscreen

18.48 - Stiglo pismo Velikog šefa

- Superfinale je počelo, večeras ćemo dobiti pobednika, svi da budete spremni u 19.30, a prvi presek je u 20 sati - pisalo je u pismu.

foto: Pritnscreen

18.46 - Lepi Mića poslao poruku Jeleni Ilić

- Moram da kažem, Jelena Ilić je najsrećnija žena na svetu, Ivan je samo pričao o njoj, kako je šta radi, je li dobro - poručio je Ivani Lepi Mića.

18.24 - Dušica doživela neprijatnost u banci

- Ja sam danas bila žrtva neke vrste nasilja, zamolila sam jednog momka u banci da me propusti, a on mi je rekao: "Žuriš u Zadrugu, namerno neću da te pustim, sad ćeš da čekaš". Nastavio je sa pričom da treba da idem u "Zadrugu", mene je to uznemirilo - ispričala je Dušica.

foto: Printscreen

18.00 - Dušica Jakovljević otvorila drugo veče superfinala, prvi presek u 20 sati

Voditeljka je prvo ugostila Miljan Vračević, koji je sumirao utiske iz rijalitija.

"Jako je teško, nekada se otkačiš i izgubiš se", objasnio je Vračević.

foto: Printscreen

Voditeljki se pridružio Lepi Mića, koji je komentarisao zadrugare.

- Maja se svađa i gleda u ogledalo. Pravi svađu i gleda, to su mi fasinantne stvari. Janjuš isto voli da gleda u kameru. Neki želi da kaže i gleda da kamera snima. Ima i ametara, lažu kao paščad. Ogluglao sam sam, ali tolika želja da budeš poznat i bitan. Prišla mi je sinoć Zorica Marković i pruža mi ruku, pruža mi ruku i izvinila se i poljubi me u obraz, a onda me nazvala drugarica i ispričala da je svašta pričala o svemu. Da bi bili bitni, pričaju o svemu. Ja imamo zajedno 130 godina, ali kad sam ispao, nisam više opasan, pa udari po meni. Stvari se isto dešavaji i napolju i u rijalitiju - rekao je Lepi Mića, koji je ispao sinoć.

foto: Printscreen

17.59 - Stiže podrška superfinalista

Majka Alekandre Nikolić Slovenka stigla je među prvima u Šimanovicima i od samog starta oplela po Mileni Kacavendi.

- Milena je niko i ništa, baba od 50 godina željna slave - rekla je za Kurir Slovenka i dodala da je ona i pre nje bila javna ličnost pa joj je kumina želja za pažnjom smešna. Što se Cara tiče i njegovog jučerasnjeg incicdenta sa Aleks imala je samo da poruci "Vuk dlaku menja, al ćud nikad". Kako je rekla, Dejan Dragojević je za njenu Aleks "volvo" i zato ga mnogo voli i pošatuje.

1 / 5 Foto: Petar Aleksić

Stigao je i Taki Marinković, otac Maje Marinković, koji je opet stigao u džipu od 200.000 evra. Pokazao je i evre, upeđen da će njegova mezimica pobediti.

1 / 7 Foto: Petar Aleksić

Stigao je i brat Bilala Brajlovića, tu su i bivši zadrugar Mikica Bojanić, Aca Bulić je i večeras stigao sa kumom Milena Kačavenda sa Aninom majkom Milom.

1 / 13 Foto: Printscreen

Kurirovi čitaoci su glasali u našoj anketi i prema njoj pobedničku krunu bi trebalo da ponese Ana Ćurčić, koja je u Šimanovce stigla pošto ju je nevenčani suprug Zvezdan Slavnić prevario sa Anđelom Đuričić. Drugo mesto bi trebalo da bude Maja Marinković, a treće Bilal Brajlović.

