ODAVNO SAM ISKLJUČILA EMOCIJE: Dušica Jakovljević otkrila tajnu poslovnog uspeha, a evo šta će uraditi na kraju ZADRUGE!

Dušica Jakovljević, domaćin rijaliti formata Zadruga otkrila je recept svog uspeha.

Voditeljka je za superfinalne noći odlučila da iznenadi gledaoce čarobnom tranformacijom i zablistala na samom kraju rijalitija.

- Ja sam učena na formama intervjua iz perioda osamdesetih, ali sam naučila i usvojila nove standarde i principe rada voditeljstva ali i novinarstva. Ja se jako dobro osečam, znate kako kažu: "Kada radiš ono što voliš, onda zapravo nikada nisi osuđen da radiš". To zaista zahteva predanost, nekada radim i po 30 sati dnevno ali ja nikada nisam ništa na pola, ni žena, ni roditelj... Nisam ni ćerka do pola, prijatelj, ja sam neko ko se ili u potpunosti posveti nečemu ili to ne radi uopšte. Svakako kada se sve završi, gasim telefon - našalila se Dušica.

Voiditeljka je otkrila i kako se nosi sa pritiscima kada je rijaliti u pitanju.

- Odavno sam isključila emocije kada je u pitanju Zadruga i zadrugari, naravno kada je scena u pitanju. Trudim se da ih razumem ali da budem jako objektivna. Javna reč je javna reč, što sam starija i što više imam iskustva, sve sam svesnija toga. Što se tiče Ane Ćurčić, pitali su me šta je obeležilo Zadrugu i ja sam to spomenula. Nisam za podele nikakve, ako neko nešto ne želi da gleda ili prati, postoji daljinski. Ako ne volim klubove u kojima je narodna muzika, zasigurno neću ići - istakla je Dušica.

