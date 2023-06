"ZBOG SINA OSTALA NA ULICI, BEZ IČEGA!" Ana Ćurčić otkrila jezive detalje kroz koje je mama Slavica prošla zbog Zvezdana

Ana Ćurčić tokom svog izlaganja dotakla se i bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića, i njegove majke Slavice.

Naime, Ćurčićeva se u jednom momentu osvrnula na odnos sa Slavnićevom majkom, te oktrila i kakav je on bio tokom tog perioda, kada je ona bila, kako je sama istakla, njen staratelj.

- Moja deca nisu žrtve, da se razumemo. Nekada mu je smetalo kad je tu njihovo društvo, a njemu se spava, pa meni kaže da ih rasteram, ali to nije sve lomilo na mojoj deci, već na meni. Mnogo toga u našim životima je zavisilo od njegovog raspoloženja, ja sam godinama baratala sa tim - kazala je Ana.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Da li vam je bilo teško da trpite i gledate njegovu majku koja ima psihičke probleme i da vaša deca budu žrtve nasilja? Dozvolili ste sve to, da vaša deca gledaju i trpe sve to - upitala je gledateljka "Narod pita".

- On nikada pred mojom decom nije bio agresivan. Njegova majka je ostala bez ičega na ulici, to je žena koju ja poznajem od svoje srednje škole. Gledala sam je i volela mimo Zvezdana, sve što sam za nju uradila, uradila sam jer sam to želela. Moja deca nisu imala trpnju u tom smislu. Njegova majka nije agresivni psihički bolesnik. Ona žena ima depresiju od života i sina jedinica, ona je isto kroz njega izmanipulisana. Sve što je u životu imala, ona je zbog njega dala, prodala, uradila... Ona je napaćena žena, zbog sina je ostala bez ičega! Odmah sam otišla po nju kada su ga uhapsili, moja deca su nju volela. Imala je jednu haotičnu situaciju kojoj je prisustvovao moj sin, o kojoj ne moram sad da pričam. Ostavilo je to naravno utisak na njega, dete će se toga sećati. Žena sa kojom sada pričate je sve vreme bila njen staratelj. Zvezdan je bio kući, a ja sam o njegovoj majci vodila računa, a ona je rekla da sam ja jedno zlo! Ja nju i sada ne mogu da krivim za to, jer verujem da je bila izmanipulisana - govorila je Ana.

kurir.rs

