ISPALA IZ AUTA DOK JE JURIO U PROVALIJU: Obožavala je cela Juga preživela ČUDOM , a zbog ovoga su hteli da je proteraju iz Rusije

Meri Cetinić svojim jedinstvenim glasom obeležila je jednu eru, a karijeru je započela još kao tinejdžerka, kada je imala samo 14 godina. Karijeru je gradila isključivo na svom glasu, a veliku popularnost stekla je u grupi "More", a nešto kasnije započela je solo karijeru.

Već sa 17 godina krenula je na prvu turneju po SSSR-u s kultnim splitskim bendom Delfini.

- U to vreme glavne turneje držale su se po Sovjetskom Savezu, nije se išlo po Zapadu. Na turneji bismo bili po dva-tri meseca, nekad bismo imali i tri koncerta na dan. Sve je bilo rasprodato, mi smo za njih bili kontakt sa Zapadom. Obišli smo sve gradove do Sibira. Danas mi je žao što nisam išla u razgledavanje, ali bilo je strašno hladno - 40. Bilo je obično nas više na turneji, a zvezde su bili Bojan Kodrič, Zafir i Ksenka... Ja sam bila rokerka, nisam ništa zabavno pevala, više repertoar à la Janis Joplin. Pevala sam na engleskom i kako su me ocenile sovjetske službe, nisam bila prikladna. Hteli su da me pošalju doma, i ja sam to saznala. U meni je proradio inat. To popodne tražila sam neku rusku pesmu koju bih mogla da izveden i nađem jednu popularnu, veselu. Naučila sam reči koliko sam mogla u jedno popodne i ispisala reči po rukama. Bend se na brzinu uvežbao. Znali smo da će doći komisija. Na pozornicu sam izašla sva naoštrena, otpevala svoj uobičajeni repertoar, a za kraj sam ostavila tu rusku pesmicu. Publika je poludela, bila je oduševljena. Morala sam pet-šest puta izlaziti da pevam refren, mahala sam publici s dlanovima crnim od tinte, sve se razlilo od znoja. Na kraju me nisu poslali kući - prijeća se Meri, koja je u SSSR-u u hotelima dobro zapamtila 'babuške' koje su sedile na svakom spratu i kontrolisale ko i kad dolazi, a najupečatljivije od putovanja bile su joj vožnje autobusom kroz snežne 'tunele', vožnje koje su trajale i po deset sati.

Na nastupe je kasnije Meri često vozila sama, a jedna takva vožnja umalo je stajala života. Nakon nastupa u Dubrovniku sela je u auto za Split, počela je kiša i ona je na krivini izgubila kontrolu i sletela u provaliju.

- Dok je auto nekontrolisano jurio u provaliju, ja sam ispala iz auta. Ostala sam da sedim na toj padini gledajući kako auto juri nizbrdo još 30 metara. Imala sam samo malu povredu iznad oka, neko me s neba sačuvao, drukčije ne mogu da objasnim kako sam ispala iz auta niti kako sam preživela - ispričala je jednom Meri.

Već tada je bila samohrana majka Ivani koja je tokom njenog višemesečnog boravka u Americi bila predškolac. Pevačica se razvela još kad je Ivana imala godinu-dve jer njen tadašnji suprug nije imao razumevanja za muziku.

Često je vodila ćerku na turneje, njena mezimica nasledila je talenat za muziku od nje, pa su tako 2014. godine snimile album "Dozovoli mi". Sedam godina kasnije, Ivana je preminula nakon borbe sa opakom bolešću.

