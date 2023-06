"PRIZNAJEM, POGREŠILA SAM!" Životna ispovest Anđele Đuričić posle raskida sa Zvezdanom, evo šta su joj roditelji NAJVIŠE zamerili

Anđela Đuričić (25) raskinula je sa Zvezdanom Slavnićem! Diskvalifikovana učesnica "Zadruge" konačno je bila u Herceg Novom i razgovarala s roditeljima, koji su veoma teško podneli njen odnos sa 22 godine starijim sinom Moke Slavnića.

- Prvi susret s roditeljima posle "Zadruge" bio je dirljiv. Plakali smo, ali od sreće! Znala sam da će mi reći šta sam sve pogrešno i loše uradila u rijalitiju. Pribojavala sam se da će me odmah kritikovati, ali uželeli smo se jedni drugih, pa smo se prvo grlili. Objasnili su mi da su prošli kroz težak period, možda još teži nego ja, i da neke stvari nije trebalo da uradim, ali niko mi nije očitao bukvicu iako sam strahovala od toga. Oni ne učestvuju u javnom životu, za dve godine nisu dali nijednu izjavu, ali su ih zbog mene svakodnevno zvali novinari, dolazili im na vrata. Žao mi je što su bili pod tolikim pritiskom. Nažalost, naši najmiliji i najvoljeniji ispaštaju zbog naših postupaka, to je uglavnom tako u životu. Dok smo pričali, otac je bio stroži, a majka je, kao i uvek, ublažavala situaciju. Posavetovali su me šta bi trebalo da radim, a na meni je bilo da sama odlučim... Oni me, inače, u svemu podržavaju - priča Anđela.

- Situacije u kojima sam pravila scene, lomila staklo... U tim trenucima nisam razmišljala da mogu da se povredim. Bilo mi je loše i jedino mi je to bilo važno, a to je sebično. Rekli su mi da im je bilo teško kada odem na previjanje, pa me nema u programu i onda pokušavaju da dobiju bilo kakvu informaciju kako sam. Uzimala sam i lekove za smirenje prvi put u životu, ali moram priznati da mi nisu pomogli.

Anđela tvrdi da su podržali njenu vezu sa Zvezdanom, ali da su posle svega što se dešavalo u rijalitiju očekivali da Slavnić dokaže da ima ozbiljne namere prema njoj.

- Gledali su ga u rijalitiju, imao je druge devojke pored mene... U nekim momentima mu ni sama nisam verovala da me voli, jer mi je jedno pričao, a radio suprotno - rekla je Anđela, ali nije želela da govori o detaljima raskida.

Teška tragedija

Đuričićeva je odrasla u Herceg Novom, a za svoje detinjstvo kaže da je bilo bezbrižno. Roditelji su se bavili privatnim biznisom i mogli su da joj ispune svaku želju.

- Detinjstvo na moru je najlepše! Bila sam treća od četvoro dece, pored dva brata i sestre. Nikad nam nije trebalo društvo da se igramo, već smo to radili međusobno. Posvađamo se, počupamo za kosu, pa se pomirimo i odemo da vozimo trotinet. Bila sam najmirnije dete u porodici. Kad bi me roditelji ostavili negde da se igram lutkama, posle tri sata bi me našli na istom mestu. Nisam nikada pravila probleme, ali sam im zato sad sve to naplatila. U osnovnoj školi sam bila odličan đak, volela sam da učim. Sa sedam godina sam krenula i u muzičku školu, svirala sam violinu. Cilj im je bio da me sklone s ulice, da imam obaveze i obrazujem se - priča ona i dodaje da se sve promenilo kad je trebalo da krene u srednju:

- Baka me je učila da pravim pletenice i razne frizure, pa sam htela da budem frizerka. Moji roditelji su bili za to da završim ekonomsku ili turističku školu. Rekli su mi da frizerski salon mogu uvek da mi otvore. Bila sam tvrdoglava i nije bilo šanse da promenim mišljenje. Nakon srednje sam išla na još jednu dodatnu obuku i kurs, pa su mi otvorili salon. Po ceo dan sam radila u njemu i volela taj posao.

Najteži period dogodio joj se pre pet godina, kad je njen tri godine stariji brat poginuo u saobraćajnoj nezgodi. Otad ni ona, a ni njena porodica nisu bili isti. - Trudim se da se sećam lepih stvari, jer je tako lakše. Bilo je više teških perioda kroz koje smo prolazili. Najtragičniji i najteži momenat dogodio se pre pet godina, a to je smrt mog brata. Ne bih detaljno pričala o tome, jer ne želim da vraćam roditelje na tu bol. Svi problemi koje smo dotad imali postali su mali i nebitni. Trebalo je mnogo snage i ljubavi kako bismo prošli kroz taj pakao. Sećam se da sam tada stalno govorila: "Kuća puna ljudi, a kuća prazna." Svi smo tu, ali shvatamo da je najbolje kada ćutimo. Dešavalo se da ne progovorimo po pet dana i da sklonimo tu tugu negde u srcu. Uskoro će pet godina od tragedije, a deluje kao da je prošlo pet dana. Ništa se nije promenilo, samo sam s vremenom naučila da pričam o tome i da se nosim s tim. Godine učine da prihvatiš situaciju, a bol je možda i veća. Kako prolazi vreme, sve je teže i teže.

U tim teškim momentima trudila se da pruži oslonac roditeljima: - Nisam znala koliko mogu da podnesem i koliko sam jaka dok sve to nisam osetila na svojoj koži. Kada vidiš najbliže da su slomljeni, onda ti Bog da snagu da budeš jak. Najlakše je da svi legnemo u krevet i patimo, ali treba živeti. Borila sam se za sve nas! Pala sam i dokazala da mogu i moram da ustanem. Tata i ja smo se u tim momentima ujedinili, čupali smo, on na jednu, ja na drugu stranu. Salon mi je mnogo značio, trudila sam se da svaki dan idem da radim iako mi nije bilo do toga. Ispunjavala sam i tatine i mamine obaveze. Htela sam da pokažem da sam jaka kako bih i njih motivisala. Kada su videli mene da se borim, rekli su: "Kad može ona, hajde da probamo i mi." Nema gore stvari od odustajanja! Tako je bilo tada, tako je bilo i sada u rijalitiju, kada sam se sama borila protiv svih.

Anđela kaže da je gubitak brata učinio da roditelji postanu još brižniji: - Ako se ne javim na telefon, spremni su da zovu policiju i Hitnu pomoć da vide da li mi se nešto desilo. Isto tako brinemo brat, sestra i ja za njih, ali i međusobno. Veliki sam paničar, čim se neko ne javi na telefon, odmah zovem sve ostale članove porodice. Zauvek ću biti takva!

Bivši momci

Pre Zvezdana imala je samo dva ozbiljna momka i kratku vezu s Matejom Matijevićem u "Zadruzi 5": - Bila sam s dva dečka iz svog grada. Prvog momka imala sam sa 18 godina. Obojica su fini ljudi iz divnih porodica. Uvek mi se jave. Kad je reč o Mateji, to je iz ove perspektive klinačka zaljubljenost. Pravu ljubav upoznala sam tek sa Zvezdanom. U "Zadrugu 6" ušla je kao devojka kod koje svi ističu moralne vrline i stav. Zbog ulaska u vezu sa zauzetim Zvezdanom Slavnićem pogazila je sve svoje principe.

- Mislila sam da nema šanse da budem s njim! Kada me je uhvatio za ruku i rekao da mu je stalo do mene, nije mi bilo prijatno, ali odlučila sam da idemo do kraja. Zaljubila sam se! Nisam želela da lažem sebe, a ni druge. Značilo mi je što je javno ostavio Anu Ćurčić i priznao da ne može više protiv sebe, da ima emocije. Nije lako ostaviti nekog ni posle godinu dana, a kamoli nekog koga poznaješ 30 godina. Taj postupak nije bio lep, ali nadala sam se da će se moj život promeniti nabolje. Pritom sam i dalje sebi postavljala neke kočnice, govorila da se nećemo ni poljubiti. I sve sam pogazila! Jesam pogrešila, ali ne treba zbog toga niko da me linčuje. Ne opravdam ni svoj, ni njegov postupak, ali mnogo mi je lakše otkako sam izašla napolje, pa su se videle neke stvari. On je ostavljen zbog Aleksandre, ne zbog mene!

Muškarca poput sina Moke Slavnića nikad nije srela, pa ju je lako oborio s nogu. - Zvezdan nije neko ko radi osam sati u banci ili spada u kategoriju "nevaljalih momaka". Takav mi se desio i osvojio me svojim ponašanjem. Ne znam u šta sam se zaljubila, pitaju me da li u oči, osmeh... Ima tu neku priču, iskustvo, humor, a i privlačan je. Naši razgovori su nekad znali da traju i po tri sata. Od samog početka veze poželela sam da mu rodim tri sina. Videla sam u Zvezdanu neku sigurnost.

Kad je u rijaliti ušla Zvezdanova žena Ana Ćurčić, krenuo je pakao. Prvo ju je Slavnić ostavio, a pošto su se pomirili, počele su svakodnevne svađe nekadašnjih supružnika.

- Ne mrzim Anu, ali smetalo mi je to što me je omalovažavala. Govorila je da nisam za Zvezdana i da me napolju ne bi ni pogledao. Stalno me je vređala i konstantno se mešala u naš odnos. Ne razumem zašto nije rekla da ga voli, to bi bilo poštenije nego da iznosi javno njihovu intimu. Kaže da je ne zanima, a onda ode u izolaciju, pa se grli s njim. Ja sam, i kad je Zvezdan imao aferu s Majom Marinković, priznala da ga i dalje volim. Bila sam iskrena. I ubeđena sam da bi Ana mnogo bolje prošla samo da je bila iskrenija.

Pošto je zatekla ljubav svog života u krevetu s Majom Marinković, doživela je šok. Tada je šutnula Zvezdana u međunožje, a on joj je uzvratio šamarom. - Kad sam ga videla s Majom, osetila sam bol u grudima i počela da se gušim, bilo mi je teško. Reagovala sam impulsivno i šutnula ga u međunožje. Oboje smo burno reagovali i pravili pogrešne poteze. Na to su uticali zatvoren prostor i stres. Mnoge učesnice "Zadruge" udarale su svoje momke, i to uglavnom iz očaja i nemoći. Ne opravdam ni svoj, ni bilo čiji postupak, a najmanje Zvezdanov. Jasno mi je koliko je komentarisan taj naš sukob, baš zbog svega što je Ana pričala. Shvatila sam da se mnoge stvari ne bi ni dogodile da sam postavila neke granice. Kad sam videla snimke iz "Zadruge", shvatila sam da sam bila baš jadna.

Novi život

Posle izlaska iz "Zadruge" Anđela i Zvezdan su se uselili kod njegovog oca Moke Slavnića, koji je od samog početka podržavao njihovu vezu: - Kada nas je video, nije prestajao da plače od sreće! Nije mogao da veruje da je konačno završen rijaliti i sva ta agonija. Mnogo mi je značila njegova podrška. U nekoliko navrata je rekao: "Koliko god da je Zvezdan moj sin, nije ispao fer prema toj devojci." Takva legenda je stala u moju odbranu! Rekao mi je da je video da sam iskreno, čistog srca ušla u taj odnos.

Sada već bivši par nedavno je iznajmio stan u blizini Mokinog i spremao i emisiju na Hajp televiziji. Sve je izgledalo idealno do prošlog vikenda. - Od malih nogu sam maštala da budem poznata. Želela sam da postanem pevačica. Uvek sam pevala ispred televizora. A sada ću postati TV lice! Biće to zabavna i opuštena emisija, a u rijaliti ne planiram više da ulazim jer sam konačno pronašla posao kojim želim da se bavim - završava priču Đuričićeva.

