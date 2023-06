SVI DETALJI VENČANJA MATORE I ANITE! Prave intimnu ceremoniju, odredile tačan datum, a oni će im biti ZVANICE

Bivše zadrugarke, a sada već verenice, Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović se ne razdvajaju od napuštanja Bele kuće.

Kako je Anita i istakla, razmišlja o preseljenju kod Matore u Beograd, s obzirom da je iz Kruševca, te svakako dokle god je Anita u Beogradu, ona je uz nju.

Bivše zadrugarke sada su progovorile o famoznom venčanju koje spremaju uskoro, ali su se dotakle i reakcije njihovih porodica.

- Ne mogu puno da otkrivam, ali venčanje će da bude 11.og. Biće slike svuda i sve, biće intimno. Posebno ću da napravim žurku za prijatelje iz Beograda i rijaliti učesnike - rekla je Matora, te je na konstataciju da nije bila spremna da prizna emocije i da je govorila da ne veruje Aniti, dodala:

- Jeste. Nisam i kada sam došla da je podržim, bila je mama i bila je tenzija. Kada je izašla i stala, nisam znala kako da reagujem, ali ko bi stao tako ispred majke, tetke i rodbine?! Bilo je sebično. Uverila sam se, zaljubljena sam, prepustila sam se. Zašto ne svadba?! Biće najlepša mlada - objasnila je Matora.

Kada je reč o mišljenju i podršci roditelja za njihov odnos, istakle su da su negde između.

- Moja mama je rekla da joj je bitno da sam ja srećna - rekla je Anita, a Matora se nadovezala:

- Nije ni da ne podržavaju, samo znate kako to funkcioniše - rekla je Tomićeva, a na pitanje kako reaguje na to što MC Aleks pokušava da dođe do Matore kako bi porazgovarale, žustro je reagovala:

- Samo neka pokušava, ne znam da li će ga dobiti - rekla je Anita.

