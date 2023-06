SVI BRUJE O POMIRENJU ZVEZDANA I ANE! Slavnić se oglasio nakon raskida sa Anđelom pa konačno otkrio u kakvim je odnosima sa BIVŠOM

Od kako su bivši učesnici rijalitija "Zadruga", Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić raskinuli, mnogi misle da bi se njegova bivša žena Ana Ćurčić, vratila svom dugogodišnjem partneru, uprkost tome što ju je prevario sa 23 godine mlađom Crnogorkom.

Sinoć je u emisiji gostovala bivša učesnica "Zadruge", Žana Đorđević", koja je iznela svoje mišljenje o odnosu između Ane i Zvezdana.

- Gde je bila kuma tih trinaest godina, kada se dešavalo. Sa kim je Ana, sa Acom ili Zvezdanom? Meni nije čudno, ja sve znam, a presmešno je sve. Ja sam sigurna da Ana voli Zvezdana, ona bi opet bila sa njim, a Aca nije tip sa kojim bi ona bila. Meni bi ona bila šmeker da prizna to, ali kada kaže kako jeste nije problem. Meni da je bacio oval, ja bih mu bacila dva. Ona i da je sa Acom u bilo kakvom odnosu, ona bi se vratila Zvezdanu. Ona je navikla na Zvezdana takvog, tako su navikli da funkcionišu - rekla je Žana, pa nastavila:

- Meni nije isključeno da su Anđela i Zvezdan raskinuli jer se on čuo sa Anom, znam da će mi se Zorica naljutiti, a nas dve smo u dobrom odnos, pozdrav za Zoku. To nisu bajke, ja sam danas pričitala da su Ana i Zvezdan u komunikaciji - rekla je Žana Ona se nadala momentu kada će on njoj da kaže izvini i da se pomire, a meni je zamerila kada sam je rekla da će Zvezdan možda da se zaljubi u Anđelu - rekla je Žana, a onda se oglasio Zvezdan Slavnić.

- Poslušajte ceo klip, Žana iznosi isključivo svoje mišljenje, nigde se ne spominje kontakt Zvezdana i Ane, već ona iznosi svoje mišljenje i donosi zaključke. Da ne bi dalje išle priče i da zaustavimo novinske natpise, što se tiče kontakta Zvezdana i Ane, nije ga bilo, niti će ga biti - poručio je Zvezdan, kojeg je njegova 23 godine mlađa devojka Anđela Đuričić ostavila pre nekoliko dana, kada se vratila kod svojim roditelja u Crnu Goru.

