DŽEHVA OPLELA PO KOLEGINICAMA! Zna ko je gradio karijeru PREKO KREVETA: Zakopčane su gore od nas koje se SKIDAMO na svakom koraku!

Pevačica Teodora Džehverović kaže da nikad nije htela da gradi karijeru preko kreveta i da se priča da je laka devojka jer se provokativno slika.

Ona je objasnila zašto se šire priče o tome da nije dobar primer omladini, kao i da su gore one žene koje su zakopčane do grla.

- Što se tiče ovih snimaka gde plešem gola, evo šta se desilo. Meni je drugarica dala izazov da me slika u centru grada i rekla sam da hoću. Slikala sam se usred grada u bademantilu, koji sam posle skidala, pa su ljudi bili u šoku, ali sve je to šou-biznis. Ja jesam javna ličnost, ali nismo mi jedini primeri deci, pa da se ugledaju samo na nas - priča Teodora i nastavlja:

- Tu su ispred dece i roditelji, nastavnici i prijatelji. Kad sam ja u pitanju, jedino što mogu da mi zamere jeste to što volim da se slikam gola, odnosno provokativno. Malo me boli što ljudi zbog toga pričaju da sam laka devojka. To ne ide jedno s drugim. Ako mene pitate, uvek su ove fine i zakopčane bile gore od nas koje se skidamo na svakom koraku. Nikog neću da imenujem, ali ima ih. Ako sam se slikala provokativno, to ne znači da šaljem lošu poruku. Nisam gradila karijeru preko kreveta, kao što se priča, a znam mnoge priče o drugim izvođačima. Nisam poročna, ne pijem, ne pušim i trudim se da stvarno živim zdravo. Nisam loš primer ni po čemu, pomažem roditeljima koliko god mogu i mislim da je to normalno. Zato jesam dobar primer omladini i stojim iza toga - ističe pevačica i nastavlja:

- Najzaslužnija stvar za to što sam postigla ovoliki uspeh jeste moj trud i rad. Kod mene ne postoji ne mogu ni kad mi je najteže. Ne spavam noćima kad treba da se radi na nekom velikom projektu, a takvi su bili i moji roditelji. Ima mnogo ljudi koji me ne vole, ali je više onih koji me vole, tako da, shodno tome, imam veliku podršku od publike i vetar u leđa. Nije me rijaliti progurao na estradu, ali mislim da sam dobro iskoristila momenat i vreme koje sam tamo provela. Ne mislim da je učešće u rijalitiju glavni motiv što sam ovoliko uspela, ništa se ovo ne bi desilo da sam po izlasku bila lenja. Radila sam neprestano da bih postala ovo što sam danas. Mnogi su bili u rijalitiju, ali ih danas nema ni na mapi. Odmalena sam sanjala da postanem pevačica, tako da je rijaliti bila samo jedna stanica na tom putu - kaže Teodora i priznaje da ju je bolelo što se pričalo da ovo nije njeno pravo ime, pa se dotakla detalja:

- Što se novinskih naslova tiče, najviše su me pogađale priče da ljudi ne priznaju moje ime. Ime mi je dao brat i znači dar od boga. Pričaju da se zovem Suada, i da je tako, šta je tu sramota? Ne znam zašto su me tako zezali, zezali su me i za majku i oca, sve te priče su me pogađale. Zamislite da vam neko zadirkuje roditelje i priča da su ovakvi i onakvi. Pa to sve boli. Moja majka je veliki radnik, treba da ima svoj rijaliti i vidim da ljudi mnogo lepo reaguju na nju. Ne gledam više rijaliti jer me podseća na neke bolne i teške stvari koje sam preživela. Drugo, uznemirim se kad se ljudi svađaju. Majku gledam na Tik-toku, ona ima smisla za humor i zato je postala viralna. Treba ljudi Džehvu da snimaju 24 sata da vide šta je rijaliti. Malo se pogubi kad se kamere uključe, ali je šou-program kad je krišom snimam - kaže Džehva.

Pevačica je ispričala da nije poročna i da poput nekih kolega ne uzima sve i svašta da bi ostala budna po celu noć kad radi:

- Ne koristim nikakve opijate da bih pevala do kasno u noć. Mogu uvek da idem na testiranje i da me tamo snimite! Nemam mnogo prijatelja na estradi jer svako gleda sebe. Mnogi se foliraju, gledaju samo svoj uspeh i nikome nije važnije da imate bolji spot od njega. To je realna slika. Ne mislim da treba da budemo zli, naravno, ali ajde da se poštujemo ako se već ne družimo. Podmetali su mi nogu mnogo puta, ali prijatelji i porodica su me uvek hrabrili da idem napred uprkos svemu. Takve stvari zaboravim jer nisam osvetoljubiva.

Džehva kaže da se nikad ne vraća momcima nakon raskida, te i da od raskida s košarkašem Ninom Čelebićem s njim nije u kontaktu:

- S momcima posle raskida ne ostajem u kontaktu i ne zanima me šta rade. Ni s Ninom nema šanse da obnovim bilo šta jer smo stavili tačku onda kad je naš odnos počeo da se klima. Ne mogu da budem s nekim ko nema dovoljno razumevanja za mene, moj posao i ono što radim. Pričalo se da mi zamera što se slikam provokativno, ali to nije tačno. Meni je potreban partner koji ima razumevanje za sve što radim jer to mora da bude uzajamno. Ako ja mogu da imam razumevanje za sve, očekujem to i od druge strane. Zato nisam za pomirenja posle raskida, tu nemam šta da tražim.

