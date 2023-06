VELIKI INTERVJU ANĐELE ĐURIČIĆ! Progovorila o odnosu sa roditeljima, otkrila šta su joj ZAMERILI, a spomenula i VAŽNU INFORMACIJU

Kontroverzna učesnica "Zadruge", Anđela Đuričić, koja je diskvalifikovana iz rijalitija zbog nasilja, odlučila je da progovori o odnosu sa roditeljima, iznenadnom raskidu od bivšeg robijaša Zvezdana Slavnića i boravku u Crnoj Gori.

- Napokon mogu da se naspavam! Nikako nisam mogla da se naspavam verovatno od stresa koji sam tamo doživela i stalno sam se budila, malo sam spavala, imala sam poremećen san. Kada sam kod kuće, baš mi sve prija. Brat me je sačekao kada sam došla. Prvi put kada sam dolazila, zadržala sam se kratko kod kuće. Nije istina da nismo u dobrim odnosima, oni su mi ukazali na neke moje greške, kojih sam i ja svesna. Naravno da smo u najboljim odnosima i živim sa njima. Moji mi zameraju što nisam više mislila na sebe, u smislu da budem realna u nekim stvarima. Više sam bila zaslepljena stvarima koje nisu bile realne. Nisam došla sebi na vreme nego sada. Čak sam mislila da će biti više ljuti na mene, ali nisu. Podržavaju ove moje ispravne odluke koje sam sada donela - kazala je Anđela Đuričić, pa otkrila da li su njeni roditelji podržavali vezu sa Zvezdanom Slavnićem.

- Nije da nisu podržavali moju vezu, ali nije ni da su bili za to i za sve što mi je Zvezdan uradio. Dešavale su se situacije između nas dvoje, i njima prosto nije bilo lako da to gledaju kao roditelji. Nisu bili za to njegovo ponašanje koje je pokazao. On je napolju prema meni bio odličan, drugačije je sve. Najsrećnija sam sada kada sam sama i kada sam se posvetila sebi. Ana je njega ostavila kada su bili klipovi sa Aleksandrom. Tada nisam bila u "Zadruzi". On je ostavljen još u oktobru mesecu zbog Aleksandre, žao mi je što u to nisam bila upućena, jer bi moj odnos sa ostalim zadrugarima bio drugačiji. Prećutkivala sam mnogo toga, jer sam mislila da sam pogrešila, ali nisam, mazali su mi oči neistinom. Bože moj, zaljubila sam se, nije opravdanje, ali svako ima greške, poenta je da ih ne ponavljam, nego da učim na njima - istakla je ona.

- Većinom su ljudi shvatili da sam lagano raskinula, ali onaj ko me zna, on zna kako ja reagujem na ovakve situacije teško. Svaki naš raskid mi je padao teško. Normalna je faza da posle raskida imaš period oporavka, samo zavisi ko kako prezentuje, ja sam izabrala ovaj način, jer mi je lakše da ljudi misle tako. Ne volim da pokažem kako se osećam, sad kad ne moram, ranije su to mogli da vide. Raskid je definitivan, a pravi razlog vam ne mogu reći. Samo mogu da kažem da će vreme pokazati svoje. Vremenom će svi shvatiti, za sada neka misle da sam ja kriva. Nemam problem sa tim, nije prvi put da plaćam za svoje i tuđe greške - dodala je Anđela.

