"NEĆU TERATI MAK NA KONAC" Ivan Marinković otkrio u kakvom je stvarno odnosu s Gocom Tržan i ćerkom, evo da li ima kontakt s njima

Ivan Marinković progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom, inače pevačicom Gocom Tržan i ćerkom koju ima s njom.

- Nismo mi izgladili ne znam kakve odnose, taj odnos je godinama vrlo konstantan i mislim da ga mediji predstavljaju drugačijim nego što jeste. Moj odnos s bivšom ženom se svodi na dve stvari, tačnije odnos s mojom ćerkom i sporove oko mog stana i tu se stvari glade. Glade se sudski, a samim tim se slučaj i rešava - priča Ivan Marinković na samom početku.

foto: Kurir televizija

- Ja sam taj koji je obaveštavan o svemu jer moram, funkcioniše vrlo normalno. Slušao sam pre neki dan kada je gostovala kod Ognjena, ono što je ona izjavila kada je odnos Lene sa Željkom u pitanju, ja ne vidim da je to baš tako. Ona je rekla da prihvata svaku odluku našeg deteta, mislim da je vrlo skoro vreme da se Lena i Željko upoznaju. Nisam pričao sa Lenom o tome. Biću konkretniji, verujem i znam da je to odluka moje ćerke, ali s obzirom na to da je pod životnim uticajem majke, negde je i njeno mišljenje građeno na temeljima Gocinim. Nisam neko ko će da tera mak na konac, ja sam taj koji je napravio tu stvar, ja sam neko ko je dobio dete iz dve veze, daće Bog da imam i treće i ja sam taj koji mora da preuzme odgovornost. Ja sam tu stara čekalica - poručio je Ivan, a onda odgovorio da li se čuje sa ćerkom Lenom.

foto: Zorana Jevtić

- Imali smo kratak konktat, ali se ne čujemo. Ljudi koji su gledali početak "Zadruge", to je stvar koja već traje i rekao sam da je to ozbiljan proces kom ne treba pristupati neozbiljno. Goca i ja smo se čuli prekjuče, stigao je neki porez za stan koji smo imali zajedno, s kojim ja realno nemam više nikakve veze i ona mi je rekla: "Nema to veze s tobom". Sve je potpuno normalno - zaključio je Marinković u emisiji "Narod pita".

kurir.rs

Bonus video:

09:41 Ivan Marinković - biću razočaran ako Ana pobedi