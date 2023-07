KAKAV HAOS ĆE BITI U ZADRUZI 7 ELITE! U toku pregovori s PAKLENOM TROJKOM, oni će pomeriti sve granice rijalitija

Zadruga 7 Elita počinje u septembru, a produkcija već "zakuvava", pošto pregovaraju sa imenima koja će napraviti potpuni haos ukoliko se nađu zajedno, na istom mestu.

Reč je, između ostalih, o Ani Ćurčić, Aci Buliću i Mileni Kačavendi koji će se, kako se priča, naći pod kamerama nove sezone rijalitija, nešto drugačijeg formata. Razloga zašto će to biti više nego zanimljivo onima koji to i prate je onoliko.

foto: Printscreen

Prvo, Milena i Ana više nisu u dobrim odnosima, a do juče su se dičile kumovskom relacijom. Drugo, Ana se 26 godina nakon raskida opet pomirila sa Acom Bulićem koji je zbog nje ostavio dugogodišnju partnerku, a kako se priča u planu je i venčanje.

- Produkcija odlično zna šta bi ulazak ove trojke značio. Jedino sa kim se "teže" pregovara jeste Aca, ali ne zato što tu postoji neki problem u komunikaciji, već zato što čovek ima novca i to mu nikako ne može biti motiv za ulazak - priča izvor.

- Sada, pored njega, ni Ana nema novčanih problema, ali ona hoće da zaradi svoj dinar, a i da raščisti neraščišćene stvari i odnose. Želi da istera na čistac sve što nije, jer smatra da joj je učinjena nepravda - dodaje izvor Telegrafa.

- Iako su se ograđivali od kume nakon Aninog izlaska, nadimak kuma je ipak imao svrhu, kuma spajalica "i okolo salata". Na stotine ljudi mi je čestitalo na Instagramu kumstvo, iako sam ja kuma nacionale, a ne lokale, i kumovati neću. Nisam sanjala... Ako su u vezi bili pre obelodanjivanja, svakako sada mi je jasno zašto su se distancirali od mene, jer se ja sa ovim ne bih složila - istakla je Milena Kačavenda, koja smatra da se Ana "zakopala" pomirenjem sa Acom.

foto: Printscreen

- Još jedna u nizu kontradiktornosti Ane, međutim, smatram da se ovim zakopala do kraja, apropo priča o prevarama i ostavljenim ženama, obzirom na to da je do juče hvalila Acinu suprugu. Ne želim ni da mislim kako ću se osećati kada sretnem Acinu ženu, prekrstiću se u "kuma budala "par ekselans". S obzirom na to da je Ana izjavila da ja ulazim u "Zadrugu elita", valjda ona zna bolje od mene, mislim da je mlaka njihova španska sapunjara za ulazak, gledaocima je sve jasno kao dan. Želim im svu sreću - poručila je Kačavenda.

Na sve to, Ana joj je poručila da jeste ispala budala.

- Da, jer nisi govorila istinu. Aca se davnih godina razveo sa ženom, a devojka je svaka od danas do sutra. Samo je Anči večna - bila je kratka i jasna Ana.

kurir.rs/telegraf/pink

