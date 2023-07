"PIJEM GODINAMA I UCENJUJU ME" Novi potresni snimak Ane Nikolić: Plače i preklinje da je vode kod "vidovite" žene! ŠTA SE DEŠAVA?

Pevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala nakon što je objavljen snimak na kojem se mogu videti rane na njenom licu, a potom i zbog prekida saradnje sa Sašom Mirkovićem.

Posle tog snimka pojavio još jedan video u kome pevačica ne izgleda najbolje, a rane su po celom licu, odnosno i po nosu, bradi i obrazima. U snimku se ona obraća nekome i govori da je vodi kod neke žene da joj pomogne.

- Dogovorili smo se da me vodiš kod te žene. Možeš li malo da uzmeš celokupnu sliku? Ja tebe ako nisam ispoštovala, onda stvarno nisam nikoga ispoštovala. Ja nisam osoba poznata po kašnjenju. Zadnjih godinu dana ne postoji događaj na koji sam stigla. Razumeš da se sa mnom nešto dešava što nije uobičajeno i nije normalno - počela je Ana.

foto: Printscreen

- Ja ne pijem alkohol od pre godinu dana. Ja pijem alkohol godinama. Kakve to veze ima? Pitaš me šta sam radila od 8 ujutru? Evo pitaj me da ti kažem. Kao izgubljeni slučaj, idem tako, tražim stvari po kući, ne znam gde mi je šta. Pošto sam menjala 300 čistačica, to su sve budaletine dolazile. Da ti ne pričam šta mi je zadnja dadilja priređivala, ucenjivala. Ma haos mi prave od života. Ne usuđujem se da nikog pustim u stan. Znači sve radim sama. Pepeljuga sam. Onda me ispaljuju za kostime. Pre toga su me ispaljivali za šminke, frizure, razne budale - kaže ona.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

- Tek sad mi prolazi kroz glavu da je to možda bilo sve opstrukcija. Ja sam ceo dan provela, noć nisam spavala. Kasnila sam i na tonsku. I nije lepo kašnjenje, ja to u životu nisam radila. Ponoviću, stvarno, deteta mi mog, to nije namerno i izgiravanje bilo kakve zvezde - rekla je Ana.

JEZIVI audio SNIMAK! Ana Nikolić hoće da se leči magijom kod vračare! Neće kod doktora! pic.twitter.com/9Pk4svWahC — Kalabaster (@KalabasterJak) July 5, 2023

- Meni stvarno nije dobro i ja te stvarno molim da, ne moraš da ideš sa mnom, pozovi tu ženu i molim te mi zakaži da odem. Otići ću veruj mi koliko večeras, jer meni nije dobro. Ja ne znam godinu dana šta mi je. Ta žena je vidovita. Pa neka ona vidi šta je. Neka kaže da li ja nešto radim namerno. Ma čoveče, vidiš da idem luda bre - rekla je ona kroz suze u snimku objavljen na Jutjub kanalu Hype TV BiH.

kurir.rs

Bonus video:

00:10 Evo kako izgleda Ana Nikolić posle skandala, sva se utegla