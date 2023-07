ANĐELA PROLAZI KROZ AGONIJU U ĐENOVIĆIMA: Stižu joj jezive pretnje, sve krije od tata Velje, a Zvezdan šalje SVOJE LJUDE u CG

Anđela Đuričić ne može da izađe na kraj sa hejterima koji se na svaki način trude da joj zagorčaju život. Izgleda da je nekima smeta što srećna, pa na svaki način hoće da je uplaše i iznerviraju. Tako su, navodno neki nepoznati momci krenuli da joj prete i do detalja pišu šta će joj raditi.

"Anđela sada zaista uživa na moru, ušuškana je kod mame i tata, bezbrižna, ali joj i dalje ne daju mira na društvenim mrežama. To su pretnje, vređanja, takve boleštine. Stigla joj je preteća poruka s nekog lažnog profila da će je silovati. Razmišljala je da to prijavi policiji kako bi nekako stala na put svemu tome i zaštitila sebe, ali uplašila se da informacija ne dođe do njenog oca. Zna koliko bi se on potresao, ma celu Crnu Goru bi prevrnuo da nađe te što joj prete. Anđela je svesna da su to gluposti, da iza toga stoje možda i neke devojke antifanovi, ali smučilo joj se da se bolesnici iživljavaju na njoj. Svaki dan o sebi čita ružne komentare, uvrede, izmišljene priče kako je ovo ili ono i ne zna gde je kraj. Neshvatljivo joj je koliko su ljudi ostrašćeni bez ikakvog razloga i kako imaju vremena za takve gluposti", rekao je izvor iz Crne Gore blizak Đuričićevoj.

"Zvezdan je čuo od nekih zajedničkih fanova šta se desilo Anđeli pa im je poručio da će krenuti za Crnu Goru i rešiti problem jer dole ima svoje ljude. Da li je bio ironičan ili će zaista pomoći Anđeli da je ostave na miru, saznaće se uskoro.

