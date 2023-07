ANĐELA NE SME DA SE VIDI SA SLAVNIĆEM! Njene stvari su iznete iz Zvezdanovog stana dok je bila van Srbije, a evo čega se sad BOJI

Anđela Đuričić stigla je u Beograd odakle se odmah oglasila i otkrila da li će ići u stan kod Zvezdana Slavnića po stvari.

- Ja idem sada u Beograd u odvojeni stan, ne idem kod Zvezdana. Moje stvari su uzete iz stana tih par dana kada smo raskinuli, dan-dva posle toga. Stvari su mi ostale tamo, ali nisu sve, kofer je iza mene (smeh), šalu na stranu, stvari su još tada uzete - rekla je ona.

Anđela je navodno u Beograd stigla u pratnji svog dečka koji joj zabranjuje da se sretne sa Zvezdanom, te nije ni čudo što su njene stvari iznete iz stana još dok je bila u Crnoj Gori.

- Anđela je juče stigla u Beograd. Sa njom je i došao njen dečko koji neće da dozvoli da se Anđela vidi sa Zvezdanom. Slavnić na sve načine pokušava da dođe do nje, ne boji se pretnji koje dobija, samo želi da se vidi sa njom, ali Anđelin dečko neće da čuje za to i zabranio joj je da se vidi sa Slavnićem. Rekao joj je da ako se vidi sa njim, da će biti problema. On će biti u Beogradu nekoliko dana, a onda se vraća za Crnu Goru. Ubeđen je da će Anđela pokušati da se vidi sa Zvezdanom, pa će ovde ostaviti svoju ekipu koja će motriti na nju. Ona mu se kune da sa Slavnićem ne želi ništa, pa čak ni da razgovara, ali joj on ne veruje. Ako ga izda, biće velikih problema, ona to zna, pa se malo i boji šta bi moglo da se dogodi. Svaki njen korak se prati, ne znam šta će raditi, ali je u većem problemu nego kada je bila sa Zvezdanom - priča izvor.

