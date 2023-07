"MOJA MAJA JE ZVEZDA A TI SPAVAŠ NA KLUPI " Taki UNIŠTIO Lepog Miću: Izneo SVE o njemu, pa spomenuo odnose sa ćerkinim drugaricama

Radomir Taki Marinković, otac rijaliti zvezde Maje Marinković, pobesneo je kao ris nakon što je noćas po njemu žestoko opleo Lepi Mića.

Mića je istakao da Taki sve radi zarad ličnog cilja i interesa, a to je medijska popularnost o koju se "grebe" preko leđa svoje ćerke Maje.

Pevač je takođe otkrio Takija da se u javnosti, samo zarad pompe, diči tuđim novcem i skupocenim automobilima, te da je sramotno to što polno opšti s drugaricama svoje ćerke.

- Mića je jedan običan šljam! On je mnoge devojke uništio u "Zadruzi", Minu Vrbaški je naterao da prizna strašne stvari! Pa, gledajte šta tamo radi devojkama, kako se ponaša odvratno prema njima! Utripovao je da je mnogo bitan, a ustvari je jedan običan domar koji menja baterije u "Zadruzi" - počeo je svoje izlaganje vidno revoltirani Taki.

- On je kivan jer Maja Marinković nije ušla preko njega u "Zadrugu", a najveća je zvezda! A svi ti Mićini krševi su nebitni! Sve to što je on uveo, ja sam to posle uhvatio i j*bao! On kaže:"Taki j*be Majine drugarice", nije tačno. Maja ima tri drugarice sa kojima ja nemam ništa, a sve ostale su Majine rijaliti poznanice. To je moja stvar s kim ja živim i šta ja radim - pravda se on.

Na Mićinu konstataciju da se on i njegova ćerka sada, kada je ona zaradila novac u rijalitiju, rasipaju s naručivanjem brda skupocene garderobe, kozmetike, nakita i drugih potrepština, a da to nije bio slučaj kada je prvi put učestvovala, Taki kaže:

- Setimo se kada je Maja ušla u drugu sezonu "Zadruge", Stanija joj je rekla:"Maki, ti si ovde obukla celu Zadrugu". Tada je moja Maja ušla s 25 džakova stvari, ako se sećate. Sećamo se kako je dobijala zlatne lance od dede, setimo se i čuvenog rođendana sa 16 torti... Sve je to ekranizovano! Džip od 200.000 evra je u vlasništvu mog dugogodišnjeg prijatelja, koji je rekao da kraljica mora da, kada izađe, da se voza u najboljem autu. A što se tiče džipa koji sam Maji pazario, videla ga je, prelep je... Ali, pošto još uvek nema vozačku, rekla je:"Zašto da uložimo 15.000 evra i da nam stoji, da nam propada, kad još nemam položeno?".

Budući da je Mića izjavio da za Takija niko nije čuo pre Majinog ulaska u "Zadrugu", Marinković je rešio da mu osveži pamćenje i stavi do znanja koliko je, zapravo, imućan.

- Meni je moj otac ostavio toliko nasledstvo da ni moje čukun unuče neće morati da radi. Za mene niko nije čuo?! Taki je dugogodišnji član KUD "Krsmanac", radio u noćnim klubovima, bio fudbaler Rada, igrao u Švedskoj... Za Takija se zna u gradu, svi se klanjaju kad ja ulazim u klub, idem u glavni separe i pijem Dom Perinjon svaku noć! A Mića vam je jedan običan klošar koji spava u "Zadruzi" na klupi, a ja sutra tamo mogu da uđem i da imam apartman, to vam je razlika između nas dvojice. Ja se žrtvujem za svoje dete, a gde su njihova deca? Po belom svetu! Deda nam je toliko bogatstvo ostavio da sad unajmljujem dva radnika dnevno preko Omladinske zadruge, samo da nam broje pare! Od 7 ujutro do 15h popodne broje, imaju i topli obrok, smeštaj, pa i cigarete... Samo da prebacuju pare s gomile na gomilu - ispričao je Taki.

