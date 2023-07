SAŠA I ŽELJKO VUKU POREKLO IZ MALOG MESTA! Njihova rodna kuća je daleko od LUKSUZA, postoje i FOTKE, iznenadićete se (FOTO)

Braća Joksimović dugi niz godina žive u Beogradu gde su ostvarili uspešne karijere, međutim kada god su u prilici i obaveze im to dozvole, oni se upute u rodno Valjevo gde se i nalazi porodična kuća Željka i Saše Joksimovića.

Da nisu od onih zvezda koje zaboravljaju na svoje korene dokaz je upravo to što popularna braća rodno mesto često posećuju, a kako izgleda njihova oaza mira okružena prirodom, sada smo imali prilike da vidimo putem društvenih mreža.

Desetak minuta pešačenja od centralne gradske ulice na brdašcetu smeštena je velika porodična kuća Željka i Saše Joksimovića u kojoj su odrasli sa roditeljima Vesnom i Branislavom.

- Iako sam rođen u Beogradu, u Valjevu sam odrastao i stasao, tako da ću uvek govoriti da sam Valjevac. Mnogo volim da se vratim, mada sve češće odlazim u Brezovicu, selo kod Uba, odakle je moj otac. Tamo sa porodicom uživam u prirodi kad god mi obaveze dozvole - otkrio je jednom prilikom za Saša Joksimović koji je ovih dana u centru medijske pažnje zbog objave da se rastaje od svoje supruge.

Da li će nakon svega ovoga on još više vremena provoditi u svojoj vikendici, videćemo, a ona osnovu fotografija koje je do sada delio na Instagramu, jasno je da u ovom mestašcu on zaista pronalazi potreban mir.

