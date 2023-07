OPŠTI HAOS U STUDIJU! Lepi Mića skočio na Necu, pa urlao iz petnih žila: 'Treba da kažeš da si FEKALIJA!' Voditelj šokiran

Bivši zadrugari Lepi Mića i Neca Lazić suočili su se u emisiji uživo prvi put, nakon izlaska iz rijalitija.

Odmah na početku emisije, Neca je svojim rečima izazvao gnev kod pevača, zbog čega je Mića skočio na tiktokera bez ustezanja.

- Bogdan iz Zaječara je kraj telefona. Pitanje za sve goste, kako su se nosili sa svađama u Beloj kući i da li je neki sukob isceniran zbog gledanosti - pitao je gledalac.

- Veliki broj ljudi koji me sretnu, to me pitaju. Tvrdim da ništa nije namešteno, ništa nije planirano. To su stvarno prirodne reakcije ljudi u kući - rekla je Cveta.

- Naravno da nisu. Ja sam baš srčano skakao na sve i neki ljudi su mislili da sam ja budala, kao što je bio Lepi Mića, ali sam žučno i veoma srčano branio svoje stavove. Ne kajem se zbog toga, branio sam svoje stavove. Smatram da smo mi individue i da svako na svoj način boravi i bitiše tamo. Naravno da postoje ljudi koji fejkiraju ljubavne odnose i svađe - rekao je Neca.

- Tamo se šire tračevi, koji je najveći trač koji se proširio tamo a da su čuli - pitao je gledalac.

- Ja sam se posvađala sa Brendonom i on je rekao da jedem arapske fekalije za pare, ne jedem ih, ali sam živela u arapskom svetu, radila sam tamo u IT firmi - rekao je Cveta.

- Ja kada sam izašao, video sam mnogo ogovaranja na moj i Pecin račun. Brendon, gde je njegova mašta i taj stepen dostignuća u njegovoj glavi?! - rekao je Neca.

- Ja sam se tamo svađala, nikoga nisam vređala, evo s tobom Neco i s tvojim bratom kad sam se svađala, ja vas nisam vređala - rekla je Cveta.

- Jesi - rekao je Neca.

- Ne, to što ste se vi pronašli u mom komentaru, to je vaša stvar - rekla je Cveta.

- To što su pričali da sam vređao porodice, a ne postoji nijedan klip na kom se to vidi - rekao je Neca.

- Ja sam bila lično tu kada ste ti i tvoj brat strašno uvredili Miljanovu decu - rekla je Cveta.

- I Peca i ti ste spominjali moju ćerku, ja ne krijem, ja jesam vređao! Mikicu su uvredili najstrašnije. Treba da kaže: "Bio sam go**o, ostao sam go**o, ja sam fekalija!" - rekao je Mića.

- Ja kada sam grešila, rekla sam da sam rekla. Tvoj brat je vređao moju pokojnu majku, ti si stajao pored i rekao: "Ti nisi trebala da se nađeš tu" - rekla je Cveta.

- Možeš Cveto da prevrćeš očima do sutra na ono što sam rekao da ću sve da tužim, da hoću, tužiću i tebe Mićo - rekao je Neca.

Kurir.rs/Pink

