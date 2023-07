KAKO LI ĆE ANA REAGOVATI?! Kačavenda se tajno sastajala sa Zvezdanom? Ovo je njihov PLAN, a tiče se Ćurčićeve

Milena Kačavenda nakon svađe sa kumom Anom Ćurčić, koju je zdušno branila dok je bila u rijalitiju "Zadruga", navodno se tajno sastala sa njenim bivšim partnerom Zvezdanom Slavnićem.

– Zvezdan i nije bio toliko iznenađen pozivom i brzo je pristao da se sastane sa Milenom. Ona mu je rekla da zna da se on u tajnosti video sa Anom van Beograda i da je ona bukvalno to uradila kako bi spustila loptu da bi mogla da ozvaniči vezu sa Acom.

Kako navodi izvor za "Paparazzo", Zvezdan nije bio zainteresovan za priče o Ani, što kumu nije interesovalo.

- Milena je počela da mu priča šta se sve stvarno dešavalo od kada je on ušao u rijaliti. Kako se Ana pripremala da uđe, koga je sve zvala i šta je radila. I to nije sve, saznao je Zvezdan i sa kim se Ana čula dok je on bio u zatvoru, kao i koliko puta je tajno zvala Acu koji je tada molio da ga ne remeti jer ima vezu- kaže izvor blizak Mileni za Paparazzo.

– Ona je obećala Zvezdanu da će pričati sa čelnicima Pinka kako bi njih dvoje zajedno ušli u Zadrugu 7 i do koske raskrinkali Anu. Njemu to zvuči okej, jer je svakako planirao da opet uđe u rijaliti, ali zbog diskvalifikacije znao je da to ne ide tako. Milena i on imaju dogovor i sada se povremeno i čuju i dogovaraju šta i kako- kaže izvor za gorepomenuti medij.

– Anu sam ja pomirila sa Acom, jer sam ga ja molila da mi se pridruži da je zaštitimo, a ta devojka za koju Ana priča da je ne poznaje, ona je dočekala kada je izašla i sažalila se na nju. Zvezdan je čovek za nju- rekla je Kačavenda.

