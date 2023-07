ANITIN OTAC IZAZVAO HAOS, PA SE POKAJAO ZBOG SKANDALA KOJI JE NAPRAVIO! Matora ga razotkrila do koske: "Čovek nije normalan!"

Nakon što se otac Anite Stanojlović, izazvao haos tokom lajv uključenja u emisiji, Jovana Tomić Matora je odmah došla da pruži podršku partnerki, a tom prilikom je i progovorila o svemu što se dogodilo.

- Pričala sam sada i ja sa dotičnim gospodinom. Sada mu je krivo što se javio i što je obrukao Anitu! Ajde nju, ali obrukao je i sebe! Imao je naš broj telefona, moga je da stupi u kontakt sa nama, kako god - započela je priču Matora i dodala:

foto: Printscreen Pink Tv

- On sa razlogom nije u njihovim životima, niti će biti, a bude li prišao Aniti, Alekseju ili njenoj porodici, pošto čovek nije normalan, obratićemo se službama koje će se pobrinuti za to. Ne treba više pridavati pažnju tome, ja sam uz nju, ona je moja porodica, koliko god svi sumnjali u to.

foto: Printscreen Pink Tv

Podsetimo, Anitin otac najpre je izrazio negodovanje zbog njenog braka sa Matorom, a onda ju je žestoko iskritikovao.

Kurir.rs/Pink

04:40 Jovana Tomić Matora