ISPLIVALA PREPISKA STANIJINOG OŽENJENOG DEČKA I NJEGOVE ŽENE: Plaćaš joj ručkove i večere, a nisi mogao da nam pustiš PARE

Učesnica "Elite" Aneli Ahmić, koja je ušla u rijaliti, iznela je šok detalje o mužu Asminu Durdžiću, koji ju je, kako je istakla, prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

Sada je procurila njena prepiskama, gde se vidi kako se Aneli dopisuje sa bivšim suprugom Asminom Durdžićem.

- Otišao si u Ameriku da plaćaš jednoj dr*** ručkove i večere, a nisi mogao da pustiš pare - napisala je Aneli Asminu, a on joj je odgovorio:

- Ovaj. To već traje malo duže. Ti ne brini za mene, ni za nju, nego za sebe. Ne znam šta pričaš - poručio je Asmin bivšoj.

Nakon toga, Asmin je otpužio Aneli da je slala Staniji poruke preko TikToka.

- Hoćeš da te Stanija nazove sa mog broja? - poručio je Asmin.

- Mene Stanija da zove? Zašto? - napisala je Aneli.

- Poslala si joj na TikToku navodno da ti se javi - poručio je Asmin.

Podsetimo, Stanija Dobrojević se potom oglasila.

- Mogu samo da kažem da moj dečko nikada nije bio oženjen i da je ovo neka velika prevara i laž - istakla nam je Stanija sinoć, ali nije navela da li su laž informacije o njenom partneru i Aneli.

Aneli je, inače, u "Zadruzi 7 - Eliti" rekla sledeće:

- Muž me je pre mesec dana prevario posle tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni "m" od milionera, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo "S" na stori i tri tačkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, šta sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, beži u Majami. Dug je period od 10 meseci, ostaću do kraja. On je prevarant! Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Šta ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spojio.

