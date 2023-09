ANELI PROGOVORILA O SUPRUGOVIM MALVERZACIJAMA! Jednoj ženi je uzeo pare i otišao u Majami! Evo šta je radio s platama radnika!

Aneli Ahmić u toku noći u razgovoru s voditeljkom "Elite" u okviru emisije "Pretres" ispričala je sve o malverzacijama muža Asmina, koji ju je ostavio, kako ona tvrdi, zbog Stanije Dobrojević.

foto: Pritnscreen

- Nisam dobro, baš zbog ove teme...Ne znam kako ću razgovarati. Tri godine sam bila u braku. Ja svake godine idem u Dubrovnik i otišla sam sa ćerkicom 1.juna u Dubrovnik i trebala sam da se vratim 1.jula. Međutim, mi smo se u međuvremenu posvađali, prijatelj naš zajednički nam je rekao da mu je dužan neki veliki novac. Ja sam ga nazvala, vređala sam ga, bio je dužan pare na kamatu. Mi smo se čuli, sve je to normalno, dopisivali smo se svaku noć, iako sam mu nabacivala zašto je to uradio, davala mu savete šta da promeni. Saznala sam da je on pozajmio taj novac, a meni je pričao bajke da ima firme i sve to...Upoznali smo se preko Fejsbuka i onda smo se i lično upoznali. Ostala sam trudna odmah - rekla je Aneli.

- Kako ste funkcionisali pre momenta koji se dogodio skoro - pitala je Ivnaa.

- Sve je bilo u redu. Primetila sam da ima finansijske poteškoće, ali sam bila uz njega. Jednu ženu je pokopao sada, uzeo je pare sa računa i otišao je u Majami. On se predstavljao kao milioner, živeo je u tuđoj koži. Ima prijatelje koji imaju milione, voze skupa kola, on se pravi da je on. Oni automobili u kojima smo se slikali, to su sve iznajmljena kola. Ja sam se uvek nadala da će se promeniti. Naravno da sam ga volela, bili smo prava porodica. Ja nikada nisam izlazila, non-stop sam bila kod kuće. Nikada me članovi njegove porodice nisu prihvatili, a moji su njega prihvatili - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- U kom momentu i na koji način saznaješ da se on zaljubio i da je u vezi sa Stanijom Dobrojević? - pitala je voditeljka.

- U tom momentu ja sam osetila da je potres u Duborvniku. Ja sam njemu napisala poruku da dolazim kući i da se bojim, a on meni govori: "Ne možeš se vratiti kada ti želiš" i tako je počela naša svađa. On meni govori da je našao devojku i da ide za Ameriku. Ja u to nisam verovala, kakva devojka, odakle mu pare?! Ja sam tu njega blokirala i nisam mu se javljala par dana, onda je on pisao mom zetu i poslao kartu i u to nisam verovala, jer je sve lažno uvek radio, uplate za novac radnicima, kao uplatio, a nikada nije. On je kupio i program koji se bavi time da pravi to lažno - odgovorila je Aneli.

- Da li si bila svedok nekoj njegovoj prevari, mutljavini?

- Bila sam svedok svemu, sve vreme. Znala sam da je takav, ali sam se nadala da će se promeniti. Nisam htela da moja ćerka živi bez njega...Bio je dobar otac, ali sam uvek znala da neće biti u budućnosti dobar.

Kurir/ Alo

Bonus video:

00:06 Stanija Dobrojević uživa sa misterioznim dečkom