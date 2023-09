"TRI BIVŠA MOMKA, A SVA TROJICA SU MRTVI" Skandalozno priznanje u Eliti, nakon ovoga će brujati ceo BALKAN

Teodora Radojičić je nova učesnica rijalitija "Elita", a ona je 2020. godine osuđena je na četiri godine zatvora u Beču zbog trgovine heroinom.

Voditeljka Ana Radulović danas je za crnim stolom okupila sve zadrugare i dala je svakom po pet minuta da kaže nešto više o sebi. Kada je na red došla Teodra, ona je progovorila o svom burnom životu.

Ispovest Teodore Radojičić o mrtvim momcima

- O mom životu se dosta zna već, pa se ne bih bazirala na neke detalje. Odrasla sam na Novom Beogradu. Život mi se par puta okrenuo naopačke, ali volim svoj život. Nijedan od moja tri bivša dečka nije među živima. Dobar sam govornik i imam mušku energiju - rekla je Teodora.

Podsetimo, ona je 2020. osuđena na četiri godine zatvora u Beču zbog trgovine četiri i po kilograma heroina, ali je smanjena kazna na tri, nakon čega se vratila u Srbiju. Pred ulazak u "Elitu", starleta je objasnila kako je provodila dane iza rešetaka.

- Uhapšena sam u Beču pod optužbom da sam pripadnica kriminalne organizacije, kao vodeća figura. U Austriji žene dobijaju mnogo blaže kazne, ali u mom slučaju je kontra, najstrože su me osudili. Rekli su da se naša organizacija bavi uvođenjem droge na crno tržište i prodajom. Po optužnici sam narko-bos. Sad živim od Instagrama, snimam reklame i odatle imam dobru zaradu. Toliko dobro zarađujem da sam od novca mogla sebi da platim operacije lica u Turskoj i sve me je koštalo oko 9.000 evra. Isplati se vredno raditi, a svakako da to u mom slučaju nije prostitucija. Nisam prostitutka, ali zarađujem ko krimos - počinje Teodora i otkriva šta joj je najteže palo dok je bila na služenju kazne:

Ispovest Teodore Radojičić o mrtvim momcima

- Gubitak bake sam najteže podnela i s tim se i danas teško nosim. Boravak na robiji me je naučio mnogo čemu. Kad sam izašla, prvo sam prekinula kontakt s ljudima koji loše utiču na mene. Prestala sam da konzumiram alkohol, sve što može da mi pomuti um i posvetila se treningu. Mnogi misle da sam premršava, ali ja sam zadovoljna kako izgledam.

