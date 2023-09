Pevač Boban Radojević, poznatiji kao Samo Bob, u jednom restoranu proslavio je prvi rođendan ćerke Hane, koju je dobio sa suprugom Tatjanom.

- Sve je spremno za slavlje, čekamo samo goste, mojoj princezi želim sve najbolje u životu. Samo da je srećna i da joj male stvari čine život. Mnogo smo se promenili otkad smo postali roditelji, jednostavno je to prioritet, a sve ostalo je manje važno.

Ovom prilikom okupio je mnoge poznate ličnosti, a među prvima su došli Slađa Alegro, Željko Šašić, Tijana Milentijević...

01:09 POGLEDAJTE KO JE SVE DOŠAO NA PRVI ROĐENDAN ĆERKICE SAMO BOBA! Popularan pevač došao sa NOVOM DAMOM: Ispunjen sam, dobro mi je

Sa Šašićem je došla jedna dama, te je sve interesovalo da li mu je to nova partnerka:

- Glupo je da to pričam u ovim godinama, ali da, ispunjen sam, dobro mi je. To je bezveze pitanje za mene, a za vas mlađe je to pravo pitanje.

