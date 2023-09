"BORILI SU MI SE ZA ŽIVOT" Jovana dobila korpu od Janjuša pa otkrila JEZIVE detalje: Bila sam na sondi, ovde sam došla iz bolnice

Jovana Cvijanović i Marko Janjušević Janjuš osamili su se u dvorištu nakon što je ona doživela pomračenje.

Pevačica je prebacila košarkašu nesikreno ponašanje i optužila ga da se samo poigrao sa njenim osećanjima.

- Zašto si bacila čašu? -pitao je Janjuš.

- Da li je moguće da si me iskoristio za jedno pivo a znao si da sam loše? Boli me uvo neka gledaju. Iskoristio me je i slagao a znao je u kakvoj sam situaciji. Što si se šalio sa mnom? - pitala je Jovana.

- Zato što sam ja takav i šalim se svima. Nije lepo, priznajem i neće se više ponoviti obećavam. Postoji li ikakva šansa da spustimo loptu, misliš li da je meni lako? - pitao je on.

- Na sve to si me još i ponizio i rekao da ti se sviđa druga - dodala je zadrugarka.

- Jesam tu malo ispao đubre ali šokiran sam što si polupala čašu, šta sam sve ja preživeo - priznao je Janjušević.

- Igrao si se sa mnom do te mere da si me ponizio pred svima. Idi tamo gde te radi -govorila mu je ona, na šta se Janjuš i dalje pravdao:

- Neće se više ponoviti. Gde da idem? Ajde digni glavu gore, na silu, na silu. Treba da budeš sa nekim ko će da ceni tebe i tvoju lepotu, nisam ja za tebe.

Ona je potom otkrila i detalje svog zdravstvenog stanja pre "Zadruge".

- Od kada sam dobila anemiju nemam osećaj za hladnoću. Od anoreksije sam sve pogubila, došla sam u rijaliti iz bolnice, bila sam na sondi ali nisam htela to da ti kažem. Mesec dana su se borili za moj život - rekla je kroz suze Cvijanovićeva.

- Šta je ovo majko draga, šta je ovo je*em ti Sunce - govorio je bivši košarkaš.

Kurir.rs/Pink.rs/Blic

