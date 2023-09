TURSKI MILIONER JURI ANU RADULOVIĆ! Odlepio za udatom voditeljkom, evo čime je POKUŠAO da je fascinira, a njena reakcija je...

Jedan od najbogatijih ljudi iz Turske se zaljubio u lepu voditeljku Anu Radulović, pokušava na sve načine da je osvoji!

Lepa i talentovana voditeljka Ana Radulović privukla je veliku pažnju publike rijalitija "Elita", a već osam godina je u braku sa pevačem Mirčetom Radulovićem, sa kojim ima sina. Ova činjenica ne sprečava jednog turskog biznismena, koji, na sve načine pokušava da upozna Anu, jer je odlepio za njom.

foto: Printskrin/Instagram

- Turski biznismen ima 35 godina i jedan je od najbogatijih u Istanbulu. Njemu nisu strane Srpkinje, jer se pet godina zabavljao sa manekenkom iz Beograda, zbog čega je često boravio u našoj prestonici. Anu zna sa malih ekrana, ali je odlepio potpuno kad je boravio u Beogradu i video je u jednom restoranu gde je ona večerala, ostao je opčinjen. Poslao je šampanjac za njen sto, ali je Ana odbila piće - govori izvor.

- Za njega se u Turskoj otimaju žene, em dobro izgleda, em je bogat. On je pre godinu dana raskinuo sa našom manekenkom jer je njoj karijera bila bitnija od zasnivanja porodice. Zna se da je Ana udata, ali nije kao da to njega zanima, jer je baš odlepio. Uživo kad je video još više mu se dopala. Ana zna da je on bacio oko na nju, ali nju to ne zanima, čak je i suprugu ispričala da joj je slao piće, jer oni imaju otvoren odnos, zato i opstaju. Koliko znam, taj lik iz Turske pokušava sada preko nekih ljudi koji znaju Anu da je angažuje za neke poslove, te da joj ponudi da putuje u Istanbul, kako bi mogao lično da je upozna - završava izvor.

kurir.rs/star

