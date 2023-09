SANJIN HOĆE DA BEŽI IZ ELITE NAKON RASKIDA! Mislio da ga kamere ne snimaju pa otkrio svoj plan: Ne mogu da izdržim, gotov sam!

Rijaliti učesnik Sanjin Horvat otkrio je da planira da pobegne iz "Elite".

Naime, on je svom cimeru Luki Majčici, misleći da ga kamere ne snimaju otkrio da više ne može da izdrži u rijalitiju, te ga zamolio da mu pošalje stvari nakon što napusti rijaliti.

- Boli me k**** za sve, sutra idem napolje! Preskačem preko, ne zanima me više ništa. J*** mi se za sve, pokupiću sve svoje stvari i idem kući. Ne mogu da izdržim, zabiću nekome šaku u facu, kunem ti se u celu svoju familiju! Nema pomoći, gotov sam, ne mogu da verujem da ljudi to ne vide - rekao je on.

- Povrediću sam sebe, devojka me više ne zanima, ona je kod mene završila. Meni ovo ovde ne paše, tamo su mi četiri džaka, da znaš, ako bude trebalo da se iznese na kapiju. Sutra preskačem ujutru, ako se to ne desi imam još jednu opciju u podne, ali sigurno idem, samo dokumenta da uzmem - priznao je Horvat kroz šapat.

Podsetimo, Sanjin je nedavno dobio poziv sa najbližime, a umesto devojke, javila se njegova majka, zbog čega se on razočarao, te odlučio da javno raskine sa njom.

